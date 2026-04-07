ENTRETENIMENTO

Bombeiros localizam quarta vítima da queda de avião no RS

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Bombeiros localizam quarta vítima da queda de avião no RS

Por MRNews

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande de Sul confirmou no início da noite desta sexta-feira (3) a quarta vítima da queda de um avião de pequeno porte em Capão da Canoa, município no litoral norte do estado. A aeronave caiu em cima de um restaurante que estava fechado. Até o fim da tarde, apenas três vítimas estavam confirmadas. Com a localização do quarto corpo, os bombeiros encerraram as buscas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, tratava-se de um casal que dividia residência entre Xangri-Lá e Ribeirão Preto, e que sairiam de Capão da Canoa e se dirigiriam ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo. As informações foram apuradas com base nos documentos do plano de voo e nos depoimentos de familiares presentes no local.

Num primeiro momento, assim que chegaram ao local, os bombeiros trataram de apagar o incêndio resultante do acidente e preservar as edificações próximas. Em seguida, foi feita a busca das vítimas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e já concluiu a perícia.

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Oxfam estima em US$ 3,55 tri riqueza escondida em paraísos fiscais

“Estamos dando por encerrado, com as quatro vítimas encontradas. Agora, as equipes da Prefeitura estão fazendo a limpeza no local”, explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, 1º tenente Rodrigo Vieira Cabral.

Colisão

A aeronave teria colidido com a rede de energia elétrica logo após a decolagem, por volta das 10h35 da manhã, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis.

Ao cair, atingiu um restaurante sem fazer vítimas em solo.

“Os moradores das residências nas imediações foram retirados por conta do risco de explosões e, até o momento, não foram registrados feridos em relação ao incidente”, informou a Defesa Civil.

MEC divulga nova chamada da lista de espera para Fies do 1º semestre

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem encenações até domingo

De acordo com o comunicado da Defesa Civil, o fornecimento de energia foi suspenso pela concessionária

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

The Masked Singer Brasil 5, Descobrimos Quem é Tieta, Atriz surpreendente

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Em meio ao enigmático universo de The Masked Singer Brasil 2025, um personagem novo vem despertando intensas especulações e ansiedade entre os fãs. Detalhes enigmáticos, referências sutis e uma fantasia que evoca a essência de uma era dourada da teledramaturgia brasileira criam um clima de suspense, fazendo com que todos se perguntem quem […]
ENTRETENIMENTO

TELA QUENTE exibe Hoje, Segunda (13/05) na Globo ‘PÉROLA’

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 13/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Segunda-feira, 13/05/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:35 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:45 Cheias de Charme 15:25 […]
ENTRETENIMENTO

Funjope realiza plenária para elaboração do Plano de Aplicação de Recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, na próxima segunda-feira (9), a partir das 18h, uma plenária presencial no auditório 1 do Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro Tambauzinho. O objetivo é reunir fóruns, entidades e demais pessoas interessadas para colher sugestões que vão subsidiar […]