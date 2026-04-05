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Sedurb realiza serviços de manutenção em shoppings populares, mercados públicos, cemitérios e Cecaf

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A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza ações permanentes de manutenção e zeladoria em diversos espaços e equipamentos públicos. No mês de março, 70 ações foram executadas em 17 bairros da Capital, garantindo melhores condições de funcionamento e atendimento ao público nos shoppings populares, mercados e cemitérios públicos, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), entre outros equipamentos.

A categoria dos mercados públicos representou o maior volume de demanda, concentrando 34 intervenções; seguida de parques e avenidas, com 13 serviços realizados; e pelos shoppings populares, com 9 ações e reparos. Observou-se uma recorrência significativa de serviços de manutenção em telhados e limpeza de calhas, em preparação para períodos sazonais de chuva. O inventário de materiais utilizado reflete uma demanda diversificada, com destaque para insumos de alvenaria e reparos estruturais em serralharia e hidráulica.

“Além dos equipamentos públicos administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como os shoppings populares, a Cecaf, os mercados e cemitérios públicos, a Sedurb realiza ações pontuais de manutenção, reparos, limpeza e zeladoria em outros equipamentos públicos, como parques e avenidas. Assim, buscamos atender as demandas da população e construir juntos uma cidade melhor para todos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Mercados públicos – Dentro do planejamento de ações da Sedurb, houve a limpeza de calhas nos mercados do Valentina, Mangabeira, Torre e Tambaú; instalação e manutenção de caixas de descarga e tampa de esgoto no Mercado do Bairro dos Estados; manutenção em porta de rolo no Mercado de Cruz das Armas; limpeza de lajes no Mercado de Tambaú; reparo em telhado no Mercado de Mangabeira; troca de tubulação da caixa d’água, conserto de calhas, reparos de bacias sanitárias, retirada de rachaduras nas marquises, desentupimento de banheiros, ralo e mictório no Mercado da Torre; manutenção nas calhas e banheiros da Feira Livre do Colinas do Sul; entre outros serviços.

Shoppings populares – Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares. No Shopping do Varadouro foi realizada manutenção hidráulica, limpeza de calhas e instalação de dois refletores. No Shopping 4&400, localizado na Avenida B. Rohan, houve manutenção no telhado; e no Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros, ocorreu manutenção em calhas e manutenção hidráulica em banheiros.

Cemitérios e Cecaf – Alguns cemitérios públicos também receberam serviços em março, como retelhamento da administração e capela do Cemitério Santa Catarina, no Bairro dos Estados. Além da manutenção e limpeza nos telhados e calhas dos cemitérios do Cristo (Cristo Redentor), São José (Cruz das Armas) e Senhor da Boa Sentença (Varadouro).

Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, ocorreu a limpeza e desobstrução de calhas, reparos no telhado, manutenção hidráulica na tubulação, substituição de torneiras em banheiro, manutenção em grade e tomadas.

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