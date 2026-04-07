BOLETIM – Hemosc mobiliza 3,7 mil instituições por meio do Projeto Empresa Solidária

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina conta atualmente com 3.701 instituições cadastradas no Projeto Empresa Solidária.
Criada em 2004, a iniciativa mobiliza empresas, instituições da sociedade, grupos organizados e congregações de todo o estado para incentivar a doação de sangue.
Somente em 2025, 1.143 empresas participaram da ação, levando 27.554 candidatos à doação de sangue às unidades da hemorrede catarinense.
Tayná de Oliveira, colaboradora do setor de Captação de Doadores, destaca a importância da participação das empresas e instituições para ampliar os estoques de sangue.
SONORA
Para a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, a adesão das instituições reforça valores que vão além da responsabilidade social, como solidariedade, empatia e compromisso social.
O Hemosc é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e administrado pela Fahece.
As instituições interessadas em participar do Projeto Empresa Solidária podem entrar em contato com os hemocentros por meio do site hemosc.org.br.
Repórter: Eduardo Melo