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BOLETIM – Hemosc mobiliza 3,7 mil instituições por meio do Projeto Empresa Solidária

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O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina conta atualmente com 3.701 instituições cadastradas no Projeto Empresa Solidária.

Criada em 2004, a iniciativa mobiliza empresas, instituições da sociedade, grupos organizados e congregações de todo o estado para incentivar a doação de sangue.

Somente em 2025, 1.143 empresas participaram da ação, levando 27.554 candidatos à doação de sangue às unidades da hemorrede catarinense.

Tayná de Oliveira, colaboradora do setor de Captação de Doadores, destaca a importância da participação das empresas e instituições para ampliar os estoques de sangue.

SONORA

Para a diretora-geral do Hemosc, Patrícia Carsten, a adesão das instituições reforça valores que vão além da responsabilidade social, como solidariedade, empatia e compromisso social.

O Hemosc é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e administrado pela Fahece.

As instituições interessadas em participar do Projeto Empresa Solidária podem entrar em contato com os hemocentros por meio do site hemosc.org.br.

Repórter: Eduardo Melo

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