ESPORTES

Corinthians goleia Bragantino e assume liderança do BR Feminino

O Corinthians é o novo líder da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. E as Brabas do Timão assumiram a ponta da classificação após golearem o Bragantino por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (3) no Parque São Jorge, em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos mesmos 13 pontos do Palmeiras (que ficou no 1 a 1 com o Flamengo na última segunda), mas assumiu a ponta da tabela por ter um melhor saldo de gols. Já as Bragantinas fecharam a rodada na 12ª colocação, com sete pontos.

As Brabas do Timão foram dominantes desde o primeiro minuto, precisando de apenas 31 minutos no primeiro tempo para abrirem uma vantagem de 4 a 0 graças a gols de Andressa Alves, Belén Aquino e Gabi Zanotti (dois). Ainda antes do intervalo, a atacante Miriã descontou para as Bragantinas. Mas, na etapa final, Vic Albuquerque deu números finais ao marcador.

Em noite de Marlon Freitas, Palmeiras derrota Grêmio

Fifa altera horário da segunda partida do Brasil na Copa do Mundo

Outros resultados:

Mixto 0 x 0 Internacional
Grêmio 3 x 0 Vitória
Botafogo 1 x 1 Santos

