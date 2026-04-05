Casan orienta moradores de Bela Vista do Toldo para agendamento da coleta de lodo

Imagem: Prefeitura de Bela Vista do Toldo

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) solicita aos moradores de Bela Vista do Toldo que façam o agendamento para coleta de lodo das fossas. O serviço deve ser programado na agência local, ou pela Central de Atendimento, nos telefones 0800 643 0195 / 0800 048 0115.

A limpeza programada das fossas faz parte do Programa Esgotamento Sobre Rodas, desenvolvido em colaboração entre Casan e Prefeitura Municipal. Avisos estão sendo enviados nas faturas, com orientações sobre o agendamento, prazos e previsão de cobrança pelo serviço.

A nova modalidade de limpeza programada terá custo mensal de R$ 31,84 (Tarifa Residencial), e de R$ 35,02 (Tarifa Comercial). Veja os demais valores por categoria abaixo.

Com o pagamento, o imóvel receberá uma coleta de lodo por ano, o que vai garantir que sua fossa não entre em colapso e funcione de forma adequada, colaborando com a saúde pública e a conservação do ambiente.