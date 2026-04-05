Educação Infantil de Boa Vista ganha reforço com programa de formação continuada para professores



Lançamento do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil – Foto: Jhonatas Oliveira/Semuc/PMBV



A Prefeitura de Boa Vista lançou nesta quarta-feira, 1º, o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (PROLEEI), iniciativa voltada à formação continuada de professores da pré-escola da rede municipal. O evento ocorreu no auditório da Faculdade Cathedral, no bairro Caçari.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), em parceria com a Universidade Federal de Roraima (UFRR), o programa tem como principal objetivo qualificar o trabalho dos educadores na Educação Infantil, voltado ao desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita de crianças entre 4 e 5 anos por meio de encontros presenciais e online.

Conforme Patrícia Kelly Souza, articuladora municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a iniciativa busca ir além do contato básico com livros. “A ideia é fazer com que as crianças se apaixonem pela literatura, se envolvam com as histórias e consigam expressar o que entenderam, desenvolvendo o pensamento e a criatividade”, explicou.

Literatura indígena e múltiplas infâncias em destaque

A programação contou com palestras que ampliaram o olhar sobre a literatura na infância. Pós-doutora em Estudos Literários, Sonyellen Fioroti apresentou a literatura indígena como ferramenta de valorização das mulheres, assim como de suas produções culturais.

Além disso, a professora doutora e mestre em Educação, Leuda Evangelista de Oliveira, conduziu a palestra “Literatura Infantil e Infâncias: um mar de histórias, espaços, tempos e mediações”, abordando o papel da literatura na formação das crianças e na prática docente.

Formação ampla e integrada à política nacional

Com carga horária de 126 horas, o PROLEEI integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído pelo Decreto Federal nº 11.556/2023. O município aderiu ao programa em julho de 2023.

A formação é baseada na Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil e, dessa forma, busca ampliar a compreensão dos professores sobre a linguagem como prática social presente no cotidiano das crianças.

O PROLEEI é voltado a professores e coordenadores pedagógicos da Educação Infantil. Nesta primeira etapa, o foco está nos profissionais que atuam diretamente na pré-escola. Portanto, 13 formadores municipais participam da iniciativa. Cada turma reúne entre 35 e 38 professores.

Aline Carneiro, da Escola Lídia Coelho Tavares, é uma delas e reconhece a relevância da formação. “Esse momento nos ajuda a construir caminhos para o desenvolvimento das crianças, despertando nelas o interesse pela leitura e pela imaginação”, disse.

Próximos passos

Os próximos encontros acontecerão na Escola Municipal Professora Frei Arthur Agostini. A iniciativa está alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e à proposta curricular do município.

Um olhar para o futuro da educação

O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil é uma iniciativa do MEC, integrada ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que visa formar continuamente professores da educação infantil, especialmente da pré-escola (4 a 5 anos), com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas de linguagem oral, leitura e escrita. Lançado para o ciclo 2025-2026, o programa foca na valorização da literatura infantil, assim como do brincar e das interações.

Fonte: Da Redação