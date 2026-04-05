NOTÍCIAS

Força Municipal prende quatro homens, sendo três por furto e um por receptação de celular roubado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Força Municipal prende quatro homens, sendo três por furto e um por receptação de celular roubado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes atuarão em áreas com grande incidência de roubos e furtos – Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Agentes Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal prenderam quatro indivíduos por furto de cordão e por receptação de celular roubado nesta quinta-feira (02/04).

Na primeira ocorrência, as equipes da Força Municipal prenderam em flagrante três homens por furto de um cordão de ouro de um idoso que estava na esquina das Avenidas Rio Branco e Nilo Peçanha, no Centro do Rio. A região e o horário passam grande índices de roubos e furtos.

A equipe realizava policiamento preventivo e ostensivo próximo à Rua Uruguaiana quando avistaram o furto e ouviram os gritos de “pega ladrão”.

O trio de agentes, que realizava o patrulhamento a pé, se dividiu e cada um capturou um dos envolvidos na altura do Largo da Carioca. A ocorrência foi registrada na 5ª DP, no Centro.

Pouco mais tarde, também no Centro, outra equipe realizava patrulhamento na Av. Presidente Vargas quando foi informada por um cidadão que havia ocorrido um roubo de celular. Com o relato das vítimas sobre as características do indivíduo, os agentes conseguiram encontrá-lo na altura do Campo de Santana. O aparelho celular, que estava com um dos maiores, possuía restrição da Anatel por furto anterior. O autor do crime foi conduzido para a 4ª DP, no Centro, onde permaneceu preso por receptação.

Categoria:

  • 3 de abril de 2026
    • Marcações: Centro da Cidade Força Municipal Notícias prisões segurança urbana

    boavistaagora.com.br
    http://boavistaagora.com.br

    Related Articles
    NOTÍCIAS

    Creches em tempo integral dão tranquilidade para os pais poderem trabalhar – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    O EDI Escritora Clarice Lispector foi construído para atender 300 crianças com 12 salas – Beth Santos/Prefeitura do Rio Uma das marcas da atual gestão da Prefeitura do Rio é a de proporcionar para as crianças da rede municipal de ensino toda a infraestrutura que facilite a aprendizagem e o convívio com os demais colegas, […]
    NOTÍCIAS

    Programa ReabilitaCão da Sejuri deve ser ampliado para mais duas unidades em SC

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    Foto: Divulgação /Sejuri Representantes das prefeituras de Lages e São Pedro de Alcântara estiveram presentes em uma visita técnica ao programa ReabilitaCão Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), desenvolvido na Penitenciária Masculina de Itajaí. A iniciativa, que já se destaca como referência nacional na reintegração social de apenados por meio do cuidado […]
    NOTÍCIAS

    Alunos da Rede Municipal de Ensino participam da 11ª Expotec com projetos inovadores

    Posted on Author boavistaagora.com.br

    A cidade de João Pessoa recebe, desta quarta-feira (23) até a sexta-feira (25), a 11ª edição da Expotec, a maior feira de tecnologia do Nordeste, que acontece no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima. A Expotec é promovida pela Associação Nacional para Inclusão Digital (ANID) e tem apoio da Prefeitura da Capital. Este ano, […]