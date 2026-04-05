Força Municipal prende quatro homens, sendo três por furto e um por receptação de celular roubado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes atuarão em áreas com grande incidência de roubos e furtos – Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Agentes Divisão de Elite da GM-Rio – Força Municipal prenderam quatro indivíduos por furto de cordão e por receptação de celular roubado nesta quinta-feira (02/04).

Na primeira ocorrência, as equipes da Força Municipal prenderam em flagrante três homens por furto de um cordão de ouro de um idoso que estava na esquina das Avenidas Rio Branco e Nilo Peçanha, no Centro do Rio. A região e o horário passam grande índices de roubos e furtos.

A equipe realizava policiamento preventivo e ostensivo próximo à Rua Uruguaiana quando avistaram o furto e ouviram os gritos de “pega ladrão”.

O trio de agentes, que realizava o patrulhamento a pé, se dividiu e cada um capturou um dos envolvidos na altura do Largo da Carioca. A ocorrência foi registrada na 5ª DP, no Centro.

Pouco mais tarde, também no Centro, outra equipe realizava patrulhamento na Av. Presidente Vargas quando foi informada por um cidadão que havia ocorrido um roubo de celular. Com o relato das vítimas sobre as características do indivíduo, os agentes conseguiram encontrá-lo na altura do Campo de Santana. O aparelho celular, que estava com um dos maiores, possuía restrição da Anatel por furto anterior. O autor do crime foi conduzido para a 4ª DP, no Centro, onde permaneceu preso por receptação.