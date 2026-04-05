Fórum das Juventudes reúne jovens de sete municípios e consolida 40 propostas para o Plano Estadual

Por MRNews



Com escuta ativa, protagonismo juvenil e construção coletiva, o Fórum das Juventudes reuniu 172 participantes, entre jovens e gestores públicos, na última sexta-feira (27), no Complexo Multiuso da UFMS, em Campo Grande, como parte da programação do Festival da Juventude 2026.

Vindos de diferentes territórios de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Nioaque, Figueirão, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Água Clara e Corumbá, os jovens participaram de uma tarde de diálogos, trocas e construção de propostas que irão subsidiar a atualização do Plano Estadual da Juventude.

Fórum das Juventudes foi realizado dentro da programação do Festival da Juventude 2026, na UFMS. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



A atividade integrou o Circuito da Juventude, iniciativa que percorreu diversas regiões do Estado promovendo escuta qualificada e participação social. Ao todo, o Fórum resultou na consolidação de 40 propostas, organizadas em cinco eixos temáticos: Educação, Profissionalização, Trabalho e Renda; Cultura, Esporte e Lazer; Participação Social, Diversidade e Igualdade; Sustentabilidade, Meio Ambiente, Território e Mobilidade; e Saúde Mental.

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“O fórum faz parte de um circuito. A gente passou por sete regiões realizando essas escutas e o Conselho esteve presente em todos os momentos. Tudo isso que está acontecendo aqui, dentro do festival, é fruto de uma construção coletiva e de parceria. E não é um espaço para elogios, mas de debate e construção de participação social”, destacou o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz.

Divididos em eixos, juventudes puderam trazer contribuições para plano estadual. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



A abertura do encontro foi marcada por uma apresentação cultural de rap, construída a partir de uma nuvem de palavras elaborada pelos próprios participantes com a temática “o que é ser jovem?”. A intervenção artística trouxe para o centro do debate as vivências e percepções da juventude presente, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade coletiva.

Durante a programação, os participantes foram divididos em grupos de trabalho, com mediação especializada, para discutir desafios e apontar soluções a partir de suas realidades. Cada grupo elencou, pelo menos, três propostas prioritárias, posteriormente apresentadas em plenária.

Cada temática elencou, no mínimo, três propostas para serem apresentadas em plenária. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



Para a presidente do Conselho Estadual de Juventude, Isabela Nantes, o espaço foi pensado para garantir voz ativa aos jovens. “Esse é um espaço para vocês falarem, questionarem, colocarem suas demandas. A gente precisa discutir acesso ao esporte, oportunidades de trabalho e construir metas reais. E isso também passa por orçamento, por garantir que a política pública de juventude tenha recursos para acontecer”, afirmou.

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A secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, reforçou a importância de reconhecer e aproveitar as oportunidades. Em um relato pessoal, ela compartilhou sua trajetória marcada por desafios e destacou o papel da educação e das políticas públicas na transformação de vidas.

“Às vezes, a gente fecha os olhos para aquilo que pode mudar a nossa vida. Hoje, vocês têm a oportunidade de construir um plano que não é para ficar no papel, mas para transformar realidades, nas escolas públicas, nas periferias, nas comunidades indígenas e ribeirinhas”, afirmou.

Viviane Luiza também destacou o investimento do Governo do Estado no fortalecimento da participação estudantil, com repasses financeiros para grêmios escolares. “A participação da juventude dentro do governo começa na escola, na comunidade. É ouvindo vocês que a gente constrói políticas públicas mais justas e efetivas”, completou.

Vozes da juventude

Do Instituto Mirim, Thallysa destaca importância de poder construir o futuro dos jovens sul-mato-grossenses. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



Entre os participantes, a estudante Thallysa Antero de Luna, de 17 anos, moradora do bairro União, destacou a importância de contribuir com ideias para o futuro. “Isso pode complementar na melhora da cidade, da infraestrutura. É muito útil poder participar, porque são várias opiniões e isso pode melhorar futuramente”, afirmou.

De Ribas do Rio Pardo, o estudante Jhoseff ressaltou o quanto ser ouvido é fundamental. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



Do município de Ribas do Rio Pardo, o estudante Jhoseff Gabriel, de 16 anos, da Escola Estadual Maria Ramos, também ressaltou o valor de ser ouvido. “Acho que pode ser gratificante para algumas pessoas poder se expressar, se libertar. Às vezes, o que falta para a juventude é mais educação”, disse.

Já o jovem Samuel Bobson, estudante do IFMS, chamou atenção para a necessidade de ampliar o acesso à cultura e aos espaços públicos.

Do IFMS, Samuel apresentou falas acerca de oportunidades que as propostas precisam trazer. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)



“A gente ficou muito preso nas telas e agora que pode sair, muitas vezes não tem o que fazer. É preciso levar ações para as praças, dar espaço para artistas, grupos de teatro. A arte não precisa de milhões para acontecer, ela precisa de oportunidade. A gente precisa de palco para poder brilhar”, defendeu.

Ao final do encontro, as 40 propostas sistematizadas passam a compor um conjunto de subsídios técnicos e políticos que irão orientar a elaboração do novo Plano Estadual da Juventude, com foco em maior aderência às realidades contemporâneas das juventudes sul-mato-grossenses.

Além da construção de propostas, o encontro fortaleceu a articulação entre poder público, conselho de juventude e lideranças locais, consolidando o Fórum como um espaço estratégico de participação cidadã e de desenvolvimento do senso crítico e do engajamento político entre jovens.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Fotos: Paula Maciulevicius/SEC