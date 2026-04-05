Sabadinho Bom terá sambas clássicos com músico Kojak do Banjo

O Sabadinho Bom apresenta, neste final de semana, o músico Kojak do Banjo, que promete levar sambas clássicos para o Centro Histórico da cidade. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, a partir das 12h30 deste sábado (4), e é livre para todos os públicos.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom é uma ação de muito sucesso e de muitas conquistas na cultura de João Pessoa. Ele ressalta que, a partir da iniciativa, a Praça Rio Branco está consolidada como um ambiente de encontro de gerações para escutar a boa música do estado da Paraíba e para se divertir nas tardes de sábado.

“Além disso, o Sabadinho Bom consegue desenvolver uma microeconomia para o território do Centro Histórico, no sentido de garantirmos uma circulação de pessoas. O Sabadinho Bom é essa experiência de sucesso que nós apresentamos todos os sábados para o morador de João Pessoa e para o turista que nos visita”, pontua.

Kojak do Banjo elogia a iniciativa da Funjope de realizar o Sabadinho Bom: “Está de parabéns a Funjope pelo excelente projeto que, além de movimentar o Centro Histórico da nossa cidade, está dando oportunidade também aos artistas da terra de mostrar o seu trabalho”, disse.

O repertório vai ser voltado para os sambas clássicos, de raiz, e alguns chorinhos. Nomes como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Jorge Aragão estão entre os que terão suas músicas cantadas. O artista também promete levar algumas canções autorais para o público.

No palco, acompanham Kojak do Banjo os músicos Erandir Oliveira, Alisson Cavalcante e Popozinho Melo na percussão; na harmonia, Potyzinho Lucena, Renan Rezende e Eduardo Fiorussi. Também haverá participação especial de Mirandinha Sambista.

Samba na Praça – O projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, começa logo depois do Sabadinho Bom e sempre leva muito samba para o público. O repertório envolve grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

Os músicos são Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.