Governo de Roraima capacita guarda da presidência da Guiana em segurança institucional  

O Governo de Roraima encerrou neste sábado, 4, um treinamento especializado voltado à segurança institucional. A capacitação contou com a participação de 15 integrantes da guarda presidencial da Guiana e dez agentes de forças de segurança locais.

A atividade foi realizada pela Casa Militar, em parceria com a Cipa (Companhia Independente de Policiamento Ambiental) e o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) da Polícia Militar.

A programação incluiu instruções de operações helitáticas, técnicas helitransportadas e protocolos de segurança de autoridades, reforçando a cooperação internacional e o intercâmbio de conhecimentos entre as instituições.

De acordo com o chefe da Casa Militar, coronel Miramilton Goiano, o curso foi realizado a partir de uma solicitação do presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, após visitas oficiais ao Estado.

“Esse curso nasceu da observação que o presidente da Guiana fez quando esteve aqui em várias ocasiões. Na última visita, ele conversou conosco e solicitou que a equipe de segurança dele tivesse acesso ao mesmo tipo de treinamento, ao perceber o nível técnico e a organização das nossas equipes”, explicou.

O treinamento integra um programa de formação internacional, com duração total de 30 dias, sendo 20 dias realizados no Brasil e outros 10 em Georgetown, capital da Guiana.

O instrutor do curso, sargento Raynilton da Silva, do Bope/Gate, destacou a importância da padronização nas operações aéreas.

“O objetivo maior é essa integração entre as forças e o repasse desse conhecimento. Tudo que envolve o vetor aéreo exige padrão e segurança máxima. Entender essa doutrina reduz riscos e garante a segurança da equipe e da tripulação”, afirmou.

As atividades práticas incluíram embarque e desembarque em aeronaves, além de procedimentos de segurança em diferentes cenários operacionais, envolvendo helicópteros, aviões e embarcações.

O treinamento contou com o uso da aeronave AW119 KX, modelo italiano utilizado no transporte de autoridades no Estado. Segundo o comandante Wagner Assis, o equipamento foi escolhido por sua eficiência e capacidade operacional.

“É uma aeronave com alta autonomia e desempenho, adequada à realidade de Roraima. Foi pensada para atender às necessidades do Estado, com alcance e eficiência para diferentes tipos de missão”, explicou.

O comandante em exercício da Cipa, tenente Emilangelo Medeiros, ressaltou a importância da capacitação para os agentes que atuam diretamente na proteção de autoridades.

“É uma instrução fundamental para que o operador saiba atuar com segurança em diferentes meios, seja em aeronaves, embarcações ou em solo, especialmente em situações que envolvem autoridades”, destacou.

O representante da segurança do presidente da Guiana, Earl Miller, avaliou positivamente o treinamento e destacou o aprendizado adquirido durante a capacitação.

“Estamos levando muito conhecimento para aplicar na segurança do presidente da Guiana. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer nosso trabalho e aprimorar as técnicas utilizadas no dia a dia”, afirmou.

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