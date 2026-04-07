Calderano derrota francês e fica a 2 vitórias do bi na Copa do Mundo

Número 3 do mundo, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano cravou a quarta vitória seguida na Copa do Mundo de Macau e assegurou, antecipadamente, a medalha de bronze. Atual campeão do torneio, o carioca de 29 anos avançou às semifinais neste sábado (4), ao derrotar o francês Alexis Lebrun (14º no ranking mundial) por 4 sets a 0 (parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8).

O próximo confronto será às 2h15 (horário de Brasília) deste domingo (5). A semifinal será uma reedição da decisão do título do ano passado, vencida pelo brasileiro. Novamente, Calderano terá pela frente o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin.

Quem ganhar disputará o título contra o vencedor da outra semi, entre Lin Yu-Ju (Taiwan) e Matsushima Sora (Japão), também no domingo (5).

A Copa de Macau começou na última segunda (30) com 48 atletas em cada gênero). Na disputa masculina, além de Calderano e de Wang Chuquin, o torneio contou com também com outros favoritos ao título que ficaram pelo caminho, como sueco Truls Moregard (vice-líder do ranking), o japonês Tomokazu Harimoto (4º) e o francês Felix Lebrun (6º) – irmão mais velho de Alexis.  

Na última sexta (3), a paulista Bruna Takahashi (21ª no ranking) deu adeus a Macau ao perder para a japonesa Honoka Hashimoto (13ª), por 4 sets a 1 (11/6, 11/4, 11/3, 10/12 e 11/4) nas nas oitavas de final da chave de simples feminina.

