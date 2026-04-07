Bombeiros encontram corpo de desaparecida após chuva em Piracicaba

Por MRNews



Após dois dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou hoje (4) o corpo de uma mulher que havia desaparecido em Piracicaba, no interior de São Paulo, após seu carro ter caído no Ribeirão do Enxofre.

Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (4), quando a cidade de Piracicaba registrou uma forte chuva. Por causa do volume elevado, ela perdeu o controle de seu veículo, caindo na calha do Ribeirão do Enxofre, com o seu automóvel sendo arrastado pela correnteza.

Segundo informações da Defesa Civil, o corpo foi encontrado cerca de 22 quilômetros do ponto inicial do desaparecimento, em um curso d’água afluente do Rio Piracicaba.

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Em janeiro deste ano, também em Piracicaba, as chuvas já haviam feito outra vítima na cidade. Um homem morreu após ser levado pela enxurrada na Avenida 31 de Março. Preso por uma estrutura da via, ele não resistiu e morreu no local.

Desde o dia 10 de dezembro do ano passado, 23 pessoas morreram em todo o estado de São Paulo em decorrência das chuvas.

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