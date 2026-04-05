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Prefeitura realiza grande operação integrada de limpeza no Complexo do Lins – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Ação conjunta mobiliza 161 garis e reforça presença do poder público em quatro comunidades da região – Foto: Divulgação/Subprefeitura dos Grandes Complexos

A Prefeitura do Rio realizou, neste sábado (04), uma ampla operação integrada de limpeza no Complexo do Lins, reunindo equipes da Subprefeitura dos Grandes Complexos e da Comlurb. A iniciativa levou reforço de serviços urbanos às comunidades da Cachoeirinha, Árvore Seca, Barro Vermelho e Vila Cabuçu.

Ao todo, 161 garis foram mobilizados na força-tarefa, que contou também com o apoio operacional da Subprefeitura. As equipes executaram trabalhos como capina manual, roçada mecanizada, raspagem de terra, limpeza de canaletas, remoção de resíduos e lavagem hidráulica com água de reuso e sabão. Essas ações são fundamentais para a melhoria das condições de higiene e conservação dos espaços públicos.

A subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla de atuação em áreas vulneráveis.

Estamos intensificando a presença do poder público nos grandes complexos, com ações integradas que levam serviços essenciais e ampliam o alcance das políticas públicas. Nosso objetivo é gerar impacto direto na qualidade de vida dos moradores afirmou.

A operação contou ainda com o uso de caminhões basculantes e compactadores, além de equipamentos como roçadeiras, pás carregadeiras e sopradores, garantindo mais agilidade e eficiência aos trabalhos.

O presidente da Comlurb, Renato Rodrigues, ressaltou a importância da ação contínua.

Nosso foco é eliminar pontos críticos de acúmulo de lixo, manter a limpeza das comunidades e contribuir para um ambiente urbano mais saudável e digno para a população disse.

O planejamento da operação foi realizado em parceria com moradores e lideranças locais, reforçando a participação comunitária nas ações. A iniciativa integra o programa Comunidade de Responsa, que já percorreu diversas regiões da cidade e seguirá para outras favelas.

Categoria:

  • 4 de abril de 2026
    • Marcações: Comlurb Complexo do Lins grandes complexos operação integrada Subprefeitura dos Grandes Complexos

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