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Neto rouba celular da avó de 82 anos e ameaça idosa com faca, em Boa Vista

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2 de abril de 2026 08:49


Vítima possui uma medida protetiva contra o homem. Ele fugiu após o crime e não foi localizado pela PM



Viatura da Polícia Militar de Roraima – Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos roubou o celular da avó, de 82 anos, e ameaçou a idosa com uma faca. O crime aconteceu nessa quarta-feira, 1º, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista.

A vítima relatou à Polícia Militar que essas conduta do neto, contra quem possui uma medida protetiva de urgência, é recorrente.

Conforme a idosa, o homem é usuário de drogas. Ela disse que está sendo acompanhada pela Casa da Mulher Brasileira, mas ainda teme pela própria vida.

A PM fez buscas pelo suspeito nas ruas próximas à residência, mas ele não foi localizado.

Fonte: Da Redação


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