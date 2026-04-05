Neto rouba celular da avó de 82 anos e ameaça idosa com faca, em Boa Vista

Vítima possui uma medida protetiva contra o homem. Ele fugiu após o crime e não foi localizado pela PM
Um homem de 30 anos roubou o celular da avó, de 82 anos, e ameaçou a idosa com uma faca. O crime aconteceu nessa quarta-feira, 1º, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista.
A vítima relatou à Polícia Militar que essas conduta do neto, contra quem possui uma medida protetiva de urgência, é recorrente.
Conforme a idosa, o homem é usuário de drogas. Ela disse que está sendo acompanhada pela Casa da Mulher Brasileira, mas ainda teme pela própria vida.
A PM fez buscas pelo suspeito nas ruas próximas à residência, mas ele não foi localizado.
Fonte: Da Redação