Por MRNews



Tragédia no RS: casal de empresários morre após queda de avião a caminho de São Paulo

Uma tragédia aérea registrada na manhã de sexta-feira (3) abalou o meio empresarial do sul do Brasil. A queda de um avião de pequeno porte em Capão da Canoa resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani.

Os dois viajavam com destino a São Paulo, onde participariam de um importante evento do setor empresarial.

Empresários tinham forte atuação no setor

O casal era bastante conhecido no meio empresarial, principalmente por sua ligação com a tradicional Feira de Ibitinga. Considerada uma das maiores do Brasil no segmento de enxovais e bordados, a feira contou ao longo dos anos com a participação ativa dos empresários, que ajudaram na organização e no desenvolvimento do evento.

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Irã libera transporte de bens humanitários pelo Estreito de Ormuz

Além disso, Luiz Ortolani possuía histórico de atuação em diversos negócios. Ele já foi proprietário do Shopping 2000, localizado no litoral gaúcho, e também investia nos setores de turismo e mercado imobiliário.

Acidente aconteceu logo após a decolagem

De acordo com informações iniciais, a aeronave caiu poucos minutos após decolar do aeródromo de Capão da Canoa. Durante a queda, o avião atingiu estruturas urbanas, incluindo um poste de energia, antes de colidir com um restaurante da região.

Apesar da gravidade do impacto, o estabelecimento estava fechado no momento, o que evitou que mais vítimas fossem registradas.

Comoção e investigação

A morte de Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani gerou grande comoção, especialmente entre empresários e participantes da Feira de Ibitinga, que perderam duas figuras influentes no setor.

Aeronave dos EUA é abatida sobre Irã e piloto está desaparecido

ONU adia votação sobre uso da força para manter trânsito em Ormuz

As autoridades já iniciaram as investigações para apurar as causas do acidente. O objetivo é entender o que levou à queda da aeronave logo após a decolagem, incluindo possíveis falhas técnicas ou fatores externos.

Enquanto isso, familiares, amigos e colegas prestam homenagens e lamentam a perda precoce do casal, cuja trajetória foi marcada pelo empreendedorismo e forte atuação no mercado.

Tags: #AcidenteAéreo #RioGrandeDoSul #CapãoDaCanoa #Empresários #SãoPaulo #FeiraDeIbitinga #Tragédia #Notícias