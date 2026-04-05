Parque Solon de Lucena reúne convivência e opções de lazer para todas as idades no Centro da cidade

Localizado no Centro Histórico da cidade de João Pessoa, o Parque Solon de Lucena, conhecido como Lagoa, é um dos principais espaços públicos de convivência da Capital paraibana e reúne diversas opções para curtir o tempo livre para todas as idades, gratuitamente. O parque combina áreas verdes, playgrounds e estruturas físicas para a prática de diversos esportes e lazer.

O Parque Solon de Lucena dispõe de ciclovia, pista para corridas e caminhadas, pista de skate, além de academias ao ar livre que estimulam a prática de atividades físicas. O parque conta também com espaços para contemplação e contato com a natureza, com centenas de árvores, palmeiras, jardins paisagísticos, que crescem ao redor de uma grande lagoa. O local oferece sombra, tranquilidade e um cenário agradável para relaxar e fazer piquenique.

A estudante de 19 anos, Stefani Costa, vai ao parque com frequência com os fones de ouvido para caminhar ao som de música pop e MPB. “Faço caminhadas praticamente todos os dias. O Parque é tranquilo, iluminado, tá sempre movimentado por pessoas, o que me dá sensação de segurança. Gosto do espaço. É um ambiente familiar”, comentou.

Quem também vai com frequência ao Parque Solon de Lucena é o estudante Cauã Araújo, morador do bairro do Roger. “Gosto muito de vir aqui depois da escola. Venho com frequência com amigos pra trocar uma ideia e andar de skate”, contou.

O casal de namorados Carlos Augusto, retificador, e Rayane Vitória, massoterapeuta, vem sempre que pode ao parque para relaxar, namorar, colocar a conversa em dia. “Esse espaço é excelente para relaxar, tem lugar para comer e gosto também de vir assistir as batalhas de Hip hop”, disse Rayane. Ele gosta de vir caminhar e relaxar.

Já o motorista Jorge Ferreira e a agente administrativa Marinalda Rozendo, casados há 40 anos, frequentam o parque para relaxar no final de tarde. Eles moram em Bayeux, Grande João Pessoa, trabalham na Capital e aproveitam para dar uma relaxada no final do dia. “Sempre estamos aqui todos os dias, neste mesmo local, neste mesmo horário para tomar um cafezinho e curtir a brisa. A gente já deixa as cadeiras dentro do carro e fica aqui conversando, matando o tempo e tirando fotos”, disse ela. Ele também gosta de curtir a programação cultural. “A gente gosta de caminhar e também vir aos shows na época de São João”.

Para o público infantil e famílias, o parque oferece playgrounds, brinquedos e áreas verdes para piqueniques, com ambientes propícios para momentos de lazer e descanso. Também há pistas de skate ampliando as opções para jovens e adultos. Para esse público a Prefeitura disponibiliza, ainda, o projeto “Férias no Parque”, realizado duas vezes ao ano, nos meses de férias escolares – janeiro e junho, com apresentações circenses, atividades infantis, brinquedos infláveis, feiras de artesanato e gastronomia regional.

A Prefeitura Municipal, por meio de suas diversas secretarias, como a Emlur, Seinfra, Sedurb, Semam e Guarda Municipal disponibiliza ações como limpeza, iluminação, segurança e manutenção da infraestrutura. O parque conta, ainda, com estrutura de quiosques de alimentação, banheiros públicos e iluminação ornamental, garantindo conforto e segurança aos visitantes ao longo do dia e da noite.

“O Parque Solon de Lucena é um lugar especial para o povo pessoense e parada obrigatória para os turistas que visitam a cidade. Para muitos, é um ponto de passagem diária, no caminho para o trabalho ou para a escola. Para outros, é um ponto de encontro, espaço de lazer e prática esportiva. E para uma cidade com quase um milhão de habitantes, representa um símbolo de preservação ambiental e qualidade de vida, a sua importância é enorme, pois trata-se de um patrimônio histórico, cultural e ambiental. Por tudo isso, a Prefeitura da Capital, através da Sedurb, e demais órgãos municipais, busca manter e preservar este equipamento público da melhor forma”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Eventos culturais – O parque também se destaca como palco de eventos culturais e recreativos, fortalecendo o espaço como ponto de encontro da população. Essas iniciativas gratuitas incentivam o convívio social e ampliam o acesso à cultura e ao entretenimento ao ar livre, atraindo tanto moradores quanto turistas.

O mineiro Camilo Tostes, que está morando em João Pessoa há um ano, no Bairro Expedicionários, criou hábito de frequentar o Parque Solon de Lucena. “Quase todos os dias venho ao parque de bicicleta, circulo por aqui e depois paro nos aparelhos (academia ao ar livre) para me exercitar um pouco mais. Gosto muito de vir aqui também quando tem atividades culturais e cultura popular. O último show que vim foi o de Daniela Mercury, na abertura do Carnaval”, contou.

História – O paisagismo do Parque Solon de Lucena, é um importante legado de Roberto Burle Marx na Paraíba, da década de 40. O projeto preservou o traçado original – uma grande lagoa com espelho d’água, contornada por palmeiras imperiais, bambuzais e espécies nativas da Mata Atlântica.

O parque faz parte do Centro Histórico da Capital, é um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) desde 1980, em reconhecimento por seu valor histórico, paisagístico e ambiental, sendo um dos principais cartões-postais da cidade.

O Parque Solon de Lucena é cercado por diversas atrações históricas e culturais a curta distância. Próximo a ele, destacam-se o Mercado Central, a Casa do Artista Popular, o Centro Cultural São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Mosteiro de São Bento, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, o Hotel Globo, o Parque Arruda Câmara (Bica), entre outros.