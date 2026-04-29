Rio inicia atendimentos com consultório odontológico portátil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

ispositivo atende pacientes idosos e acamados, além de permitir busca ativa de usuários – Divulgação/SMS

O Rio tem um novo serviço de saúde móvel: o Equipamento Odontológico Portátil (EOP). O dispositivo, uma unidade compacta similar a uma mala de rodinhas, permite que dentistas da rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizem atendimentos nas casas de pacientes com mobilidade reduzida, como pessoas idosas e/ou acamadas. A estrutura também possibilita atendimentos em escolas, comunidades e abrigos, permitindo a busca ativa de usuários.

Trata-se de um consultório móvel composto por cadeira, ultrassom, motores de alta e baixa rotação, compressor de ar, sistema de água, sugador e mangueiras. Com o EOP, os profissionais podem realizar desde limpezas preventivas a intervenções mais complexas, como restaurações e extrações. Ao todo, são 50 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade.

– Com esse equipamento, nós conseguimos reproduzir na casa do paciente um consultório com todos os recursos necessários para executar os mesmos procedimentos odontológicos que são oferecidos na clínica da família, mas que o usuário não conseguia acessar devido à sua mobilidade reduzida. Estamos com isso garantindo o acesso ao cuidado de saúde bucal para pessoas acamadas, com alguma deficiência ou dificuldade de locomoção – diz o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.

– Todos os procedimentos oferecidos na rede de Atenção Primária agora também podem ser realizados em domicílio. Antes desse equipamento, isso era muito difícil e a assistência bucal que prestávamos ao paciente em sua casa se limitava a cuidados de caráter preventivo, educativo e clínico básico. Com o EOP, aumentamos a assistência e a resolutividade para as pessoas com mobilidade reduzida – completa a coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Patrícia Heras.

Dignidade em casa

Alberto Vicente, de 67 anos, foi um dos primeiros pacientes contemplados pelo serviço itinerante, e realizou uma extração na sala de casa. Acamado, o aposentado depende dos cuidados do irmão mais novo, Ronaldo José Vicente, de 62 anos, com quem mora na Ilha do Governador, na Zona Norte.

– Ele não consegue mais andar, sequer fica em pé sozinho, é totalmente dependente de mim. A equipe de saúde bucal veio fazer o tratamento dentário dele aqui em casa e nós só temos a agradecer pela facilidade – conta Ronaldo.

Alberto já era acompanhado pela Clínica da Família Wilma Costa. Numa visita domiciliar, a equipe da unidade identificou a necessidade de encaminhá-lo a uma cirurgiã-dentista.

– A dentista veio, fez uma avaliação e voltou para fazer a extração do dente. Com a dificuldade que ele tem de se locomover, ela achou melhor operá-la em casa. E deu tudo certo. Achei a iniciativa muito legal. Vai ajudar não somente o meu irmão, como muitas outras pessoas – opina Ronaldo.

Sheyla Freire, que integra a equipe de Saúde Bucal da SMS e acompanhou o procedimento, destaca o caráter inovador do EOP.

– Esse equipamento possibilita a realização dos atendimentos odontológicos mais complexos em residências, como foi na casa do seu Alberto. Não só nas residências, mas em todo o território. É uma novidade que amplia o acesso, em especial aos pacientes que vivem acamados. Estamos muito felizes com essa possibilidade que agora podemos ofertar em todo o município do Rio – ressalta a dentista.

As 477 equipes de saúde bucal do Rio são formadas por dentistas, técnicos e auxiliares de saúde e atuam junto à Estratégia Saúde da Família. Para saber qual unidade de Atenção Primária mais próxima de sua residência, basta o cidadão consultar o “Onde ser Atendido” (https://svs.rio.br/epirio/).

Agendamento pelo celular

Desde 2024, também é possível marcar consulta com o dentista na rede municipal pelo celular. Além de oferecer o agendamento de consultas com médicos e enfermeiros e exames, o portal e aplicativo minhasaude.rio disponibiliza marcação de atendimento odontológico na Atenção Primária ao alcance de um clique. Com as ferramentas, os usuários podem ainda acessar, consultar e visualizar uma série de informações sem sair de casa.

Para marcar a consulta com o dentista pelo minhasaude.rio, basta acessar a plataforma pela versão web ou pelo aplicativo (disponível para Android e iOS), e fazer login com o número de CPF e senha. No menu principal, basta clicar em “agendamentos” e, em seguida, na aba “agendamento de consultas”. Na sequência, selecionar o profissional com que deseja se consultar e, depois, a data e o horário em que você deseja se consultar. Aí, é só confirmar o agendamento e pronto. Cada unidade reserva uma parcela de sua agenda para marcação exclusivamente pelo minhasaude.rio.