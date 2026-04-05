Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria obras finais de nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Ubá

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O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, vistoriou, nesta quinta-feira (2/4), as obras de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) em Ubá, na Zona da Mata.

Foram investidos cerca de R$ 2,8 milhões pelo Governo de Minas na unidade, que está na reta final das obras e tem previsão de começar a funcionar em breve. Localizada na Avenida Marta Nascimento Jabour, no Bairro Antônio Maranhão (Cibraci), a UBS vai ter capacidade de atender quase mil pessoas por mês.

“Essa é uma UBS tipo 3, é o nosso modelo mais completo. Nós estamos falando de uma UBS que contará com quatro cadeiras odontológicas, duas salas de ginecologia, quatro salas de atendimento multiprofissional, uma sala de curativos, uma sala de coleta, uma sala de triagem, uma sala de cuidados básicos e uma sala de vacinação”, destacou o governador, que ainda frisou que o atendimento vai abranger cerca de dez bairros do município.

“Ubá já era um foco da nossa atenção em Saúde antes do que aconteceu no começo desse ano, com a enchente. Mas é claro que, com essa tragédia, a gente fica ainda mais preocupado em garantir que tudo aqui esteja andando bem. E essas entregas seguem nesse sentido, de atender com qualidade e agilidade a população”, completou o chefe do Executivo estadual.

Investimentos

Entre 2019 e 2025, Ubá recebeu R$ 112 milhões em investimentos na área da saúde, destinados ao fortalecimento da rede pública e à ampliação do atendimento à população.

Desde 2022, o município também foi contemplado com recursos para a implantação de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), totalizando R$ 17,1 milhões já repassados. Os investimentos incluem as unidades dos bairros Cibraci, Solar, São Judas Tadeu, Miragaia, Ubari, Tanquinho, Diamante e Xangrilá.

UBSs em Minas

As Unidades Básicas de Saúde são a porta de entrada dos serviços de saúde, e o Governo de Minas está empenhado em ampliar esse acesso a todos os mineiros. São mais de 380 unidades em construção, reforma, ou que serão inauguradas até 2026.

Grande parte dessas obras estava paralisada em gestões anteriores e foi retomada desde 2019, garantindo a continuidade de investimentos e a ampliação da cobertura da atenção básica, especialmente em regiões que historicamente enfrentavam vazios assistenciais.

Governo Presente

A vistoria da UBS faz parte da mobilização do Governo de Minas, que transferiu, de forma provisória, a capital do estado para Ubá, dentro da iniciativa Governo Presente.

Essa transferência se repetirá em 19 cidades mineiras até junho, com o objetivo de reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de permitir que o governador possa conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores, incluindo cidades ao redor das respectivas capitais temporárias.