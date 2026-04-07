Startup catarinense fomentada pela Fapesc conquista título de Global Winner no South Summit Brazil 2026

Scienco Biotech, de Lages, recebeu apoio dos editais Sinapse da Inovação e Mulheres+Tec. (Fotos: South Summit Brazil)

Santa Catarina subiu ao palco dos vencedores da Startup Competition do South Summit Brazil 2026, com a startup Scienco Biotech, de Lages. Vencedora na categoria Global Winner, a empresa da Serra catarinense é especializada em insumos para imunologia e biologia molecular e recebeu, desde a sua criação, apoio do Governo do Estado, por meio de fomento de editais Sinapse da Inovação e Mulheres+Tech da Fundação do Governo do Estado de Santa Catarina. Na Startup Competition, a Scienco Biotech concorreu com empresas de outros estados brasileiros e de diversos países.

O South Summit ocorreu na última semana em Porto Alegre e é considerado um dos maiores encontros de inovação do planeta. Nesta edição, a Startup Competition recebeu 2.378 inscrições de 66 países e reconheceu as melhores startups em cinco categorias, sendo que duas das vencedoras são brasileiras e as demais da Argentina, do Chile e da Espanha.

A CEO da Scienco, Maria de Lourdes Magalhães, considera o reconhecimento no South Summit Brazil um marco na trajetória da startup, especialmente pela visibilidade global que o evento proporciona e evidencia a força do ecossistema de inovação de Santa Catarina, mostrando sua capacidade de gerar startups com relevância global. “Estar entre tantas startups com tecnologias altamente complexas e, ainda assim, sermos escolhidos em primeiro lugar, foi uma surpresa enorme, mas também uma felicidade e um reconhecimento muito significativos. Ser escolhida como Global Winner nos deixou extremamente lisonjeados e reforçou que estamos no caminho certo”, afirma a CEO.

Segundo ela, ter conquistado o primeiro lugar entre startups de todo o mundo faz também refletir que muitas vezes, a inovação está na simplicidade. “Resolver uma dor real de mercado, de forma prática e acessível, pode gerar um impacto enorme tanto na saúde quanto na economia”, complementa.

Para o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto, o reconhecimento internacional da Scienco Biotech mostra o sucesso da estratégia do Governo do Estado ao investir de forma contínua no desenvolvimento de startups inovadoras, desde a base científica até a inserção no mercado global. “É um marco que demonstra a força do ecossistema catarinense de inovação e como as políticas públicas de fomento dão certo. Quando apoiamos iniciativas desde o início, por meio de programas como o Sinapse da Inovação e o Mulheres+Tec, estamos criando oportunidades reais para que ideias se transformem em negócios de alto impacto. Esse resultado evidencia que Santa Catarina está preparada para competir em nível global, desenvolvendo soluções tecnológicas avançadas, com aplicação prática e capacidade de escalar. É assim que consolidamos um ambiente cada vez mais favorável à inovação, ao empreendedorismo e ao crescimento sustentável do nosso estado”, salienta o presidente da Fapesc

Desenvolvimento da empresa contou com apoio do Governo do Estado

A CEO da Scienco, que é doutora em Bioquímica, conta que a história da startup começou a partir de projetos desenvolvidos no Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), em Lages. “A startup foi fundada em 2016 e o primeiro edital que conhecemos foi o Sinapse da Inovação, que foi fundamental nesse processo. Foi através desse edital da Fapesc, que a empresa de fato surgiu”, afirma. Além do Sinapse da Inovação, a Scienco teve um projeto selecionado pelo Programa Mulheres+Tech, edital da Fapesc voltado para impulsionar o empreendedorismo feminino em Santa Catarina.

A startup iniciou as atividades utilizando uma estrutura de laboratórios em parceria com a Udesc e o Orion Parque Tecnológico, de Lages, até conseguir recursos por meio de novos fomentos para montar o seu próprio laboratório, dentro do Orion Parque. E em 2021, criou uma spin-off, a Dairy Tech, focada no desenvolvimento de soluções para o setor lácteo. “Foi a partir dessa frente que iniciamos o desenvolvimento de um novo produto voltado à análise do leite e, em 2022, lançamos o MilkTest A2 no mercado. Essa tecnologia é hoje única no mundo, pois permite identificar, a partir de poucas gotas de leite e em poucos minutos, se ele é A2 ou não – o leite deste tipo é uma alternativa mais leve para digestão. Atualmente, essa identificação só é possível por meio de genotipagem, uma técnica cara, complexa e que pode levar semanas ou meses. Nosso teste permite que o produtor identifique diretamente na fazenda quais animais são A2 e possibilita maior controle de qualidade para a indústria, explica Maria.

A empresa comercializa seu produto tanto no Brasil quanto em países como Nova Zelândia, Portugal, Coreia do Sul e Colômbia e, segundo Maria, busca parceiros para ampliar a distribuição global do MilkTest A2 de forma eficiente e escalável. Para o futuro, a CEO da Scienco diz que o grande sonho é tornar Santa Catarina o primeiro estado 100% A2 do Brasil, utilizando uma tecnologia desenvolvida dentro do próprio ecossistema de inovação catarinense.

Editais para apoiar o empreendedor catarinense abertos

Para incentivar o empreendedorismo em Santa Catarina, o Governo do Estado, por meio da Fapesc, fomenta projetos de produtos, serviços e processos inovadores desenvolvidos por empresas sediadas no estado.

Dois exemplos de editais são os do Programa Centelha (que foi criado com base no Programa Sinapse da Inovação que atualmente não é mais executado) e o Programa Mulheres+Tec.

Com um valor de R$ 4 milhões em investimentos, o Centelha 3-SC, vai fomentar projetos inovadores de até 42 empresas. Cada proposta selecionada vai receber uma subvenção financeira de até R$ 96 mil e até R$ 50 mil em Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora cada para a criação de empresas de base tecnológica a partir da transformação de ideias inovadoras em negócios. As empresas com propostas selecionadas pelo edital também participarão de capacitações. Os empreendedores interessados em participar da seleção do Programa Centelha 3, podem enviar suas propostas até 4 de maio.

Já o Mulheres+Tec, vai destinar até R$ 4,8 milhões para fomentar projetos liderados por empreendedoras. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 120 mil e as mulheres podem enviar propostas até 29 de abril.

Programa Centelha 3-SC

Mulheres+Tech

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc)

Milena Nandi – milena.nandi@fapesc.sc.gov.br

49 98878-7828