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Tradição que atravessa séculos! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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​Neste domingo (05), Guaratinguetá celebrou mais uma edição da Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito. O evento deste ano é ainda mais especial: celebramos os 300 anos dessa história viva que é pilar da nossa cultura e identidade municipal.

​Para garantir que a cidade continue impecável após a festividade, a equipe da Prefeitura atuou prontamente na limpeza de todo o trajeto. Mais do que organização, essa ação reflete nosso compromisso com o bem-estar da população e a preservação do nosso patrimônio.

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