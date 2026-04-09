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II Encontro de Guias de Turismo será realizado em Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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Será realizado neste sábado (11), às 14h, o II Encontro de Guias de Turismo – Guaratinguetá e Região, no Auditório Frei Galvão, localizado na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48, Centro.

A programação contará com rodas de conversa com a psicóloga Patrícia Santos e com o professor Diego Amaro, abordando o tema “Interdisciplinaridade Turística: A riqueza histórica de um povo pelo olhar da História e da Psicologia”.

O encontro faz parte de um projeto turístico que busca desenvolver iniciativas para Guaratinguetá e região, contribuindo para o fomento socioeconômico, o fortalecimento do setor e a valorização dos profissionais do turismo, contando com o apoio da Prefeitura de Guaratinguetá.

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