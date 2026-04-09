CET-Rio monta operações de trânsito para obras em Realengo e no Centro a partir desta quarta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio implantará uma operação de trânsito para viabilizar obras de macrodrenagem da Fundação Rio-Águas, em Realengo, na Zona Oeste. A partir das 22h desta quarta-feira (8/4), a Rua Cardoso Martins será totalmente interditada, sempre no período das 22h às 5h do dia seguinte. A liberação da via está prevista para as 5h de sexta-feira (10/4), com o término dos serviços. As intervenções fazem parte do PAC Realengo, que realiza obras contra enchentes no bairro.

Agentes da CET-Rio e operadores de tráfego estarão posicionados no local para orientar motoristas e pedestres, além de atuar na manutenção da fluidez viária. Será implantada sinalização específica em toda a região para alertar sobre as alterações no trânsito.

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR-Rio) vão monitorar a movimentação por meio das câmeras, com possibilidade de ajustes na programação semafórica, caso necessário. A recomendação aos motoristas é que, se possível, evitem a região impactada, priorizem o uso de rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.

Obras na Rua da Carioca alteram o trânsito no Centro a partir desta quarta-feira

A CET-Rio implantará um planejamento de trânsito a partir desta quarta-feira (8/4) para viabilizar obras de reurbanização na Rua da Carioca, no Centro da cidade, incluindo o projeto Rua da Cerveja. As intervenções, com duração prevista de aproximadamente 60 dias, irão ocupar uma faixa do lado direito da via, com interdição ininterrupta (24h) no trecho entre o Largo da Carioca e a Rua Ramalho Ortigão, e interdição das 13h às 5h, entre a Rua Ramalho Ortigão e a Avenida República do Paraguai.

A partir das 13h, como rota alternativa, os motoristas podem utilizar a Avenida República do Chile ou a própria Avenida República do Paraguai como acessos ao Castelo.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do tráfego. Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar a movimentação por meio das câmeras, com possibilidade de ajustes operacionais, se necessário.

A recomendação aos motoristas é que evitem a região impactada, busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito.