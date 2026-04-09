ENTRETENIMENTO

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 20 milhões

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 20 milhões

Por MRNews

Por EBC,

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.993 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 20 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51

  • 31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 46.749,60 cada
  • 2.014 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.186,12 cada

 

Câmara aprova texto que dá a ANP acesso a dados para combater fraudes

Trump recua e aceita suspender ataques ao Irã por duas semanas

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Moraes homologa redução da pena de hacker após aprovação no Enem

Tatuagem de Sasha Meneghel em homenagem ao pai emociona

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Prazo para pagar taxa do Enem 2025 é prorrogado até 27 de junho

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Ministério da Educação (MEC) ampliou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com isso, os candidatos terão até o dia 27 de junho para fazer o pagamento.  A inscrição é confirmada após o pagamento.  A taxa de R$ 85 pode ser paga por meio de […]
ENTRETENIMENTO

Sessão da Tarde exibe Hoje, Quinta (24/04) na Globo; Chuva Ácida, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 23/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.    Filmes da Semana na Sessão da Tarde hoje e Corujão I – Destaques de Quarta a Sexta-feira, 23 a 25 de Abril de 2025 A TV Globo preparou uma seleção especial para os amantes do cinema nesta […]
ENTRETENIMENTO

Trem do metrô de SP descarrila na Linha 4 Amarela e fecha estação

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo opera de forma reduzida nesta manhã (9), após um trem descarrilar próximo da estação Vila Sônia por volta das 10h. A falha causou o fechamento da estação e, por isso, os trens só operam nos trajetos São Paulo-Morumbi à Luz. Os dois sentidos do trajeto […]