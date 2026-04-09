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GCM apreende 163 porções de drogas no Jardim São Guilherme – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em GCM apreende 163 porções de drogas no Jardim São Guilherme – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo pelos espaços públicos do Jardim São Guilherme, Zona Norte da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem de 39 anos de idade, que portava 163 porções de entorpecentes e R$ 84,45 em dinheiro, na manhã de sábado (4) passado.

A equipe da GCM, por volta das 10h45, avistou o homem em atitude suspeita na Rua João Jacob Giacon. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir a pé, sendo acompanhado. O homem tentou resistir à abordagem, mas acabou detido.

Em busca pessoal, com ele foram apreendidas 34 porções de maconha, 44 de crack e 87 de cocaína, todas embaladas e prontas para a venda, mais a quantia em dinheiro.

O averiguado admitiu realizar a venda das substâncias no local e foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil. A autoridade ratificou a prisão em flagrante, pelo crime de Tráfico de Entorpecentes, permanecendo o suspeito à disposição da Justiça.

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