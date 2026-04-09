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BOLETIM – Governo de SC apresenta resultados fiscais de 2025 em audiência pública na Alesc

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O Governo de Santa Catarina apresentou nesta terça, 7, os resultados fiscais dos últimos quatro meses de 2025 em audiência pública na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa (Alesc).

Apresentado pelo secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, o balanço aponta o equilíbrio das contas públicas, o controle dos gastos e um alto volume de investimentos.

Considerando apenas o Poder Executivo, o total investido foi de R$ 5,9 bilhões em 2025, o que corresponde a R$ 1,5 bilhão a mais do que em 2024, crescimento de 34%.

O secretário também destacou que o Estado investiu R$ 13,2 bilhões entre 2023 e 2025.

O Governo de Santa Catarina também investiu R$ 3,2 bilhões acima do mínimo exigido por lei, somando as áreas de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.

O secretário Cleverson Siewert ressalta o equilíbrio fiscal do Estado e os investimentos que estão sendo realizados:

SONORA

As despesas com pessoal do Poder Executivo estão dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprometendo 38,78% da receita corrente líquida, bem abaixo do Limite de Alerta, que é de 44,1%.

Outro destaque foi a evolução do superávit financeiro. Entre 2016 e 2025, o crescimento acumulado foi de 145,75%, acima da inflação do período.

Repórter: Marcos Lampert

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