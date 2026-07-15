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Para ampliar parcerias em áreas estratégicas, Governo de MS recebe representante dos EUA – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Por MRNews

Com atuação voltada ao desenvolvimento econômico e social para a população de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado amplia o relacionamento institucional com os Estados Unidos da América.

O governador Eduardo Riedel recebeu, na manhã desta terça-feira (7), a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, Kevin Murakami – que está pela primeira vez no Estado, que faz parte do distrito consular juntamente com Paraná e São Paulo.

“Foi uma visita de cortesia do cônsul, mas ele explorou alguns temas que são estratégicos. A gente teve a oportunidade de falar sobre a Rota Bioceânica, o processo de desenvolvimento do Estado, além de educação e segurança pública. Existe a possibilidade de projetos de cooperação com os Estados Unidos em algumas áreas”, afirmou o secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul), Artur Falcette.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. – Prefeitura Municipal de Bonito

Emha convoca suplentes para regularização no Jorge Amado – CGNotícias

A procuradora-geral do Estado, Ana Ali, além do vice-cônsul político, Cornelius Sanford e da especialista política do consulado, Arlete Salvador, também participaram do encontro.

Na visita ao MS, o cônsul-geral também vai se reunir com autoridades de segurança pública e empresários. A programação inclui ainda visita ao Bioparque Pantanal e encontros com representantes da comunidade japonesa local.

Os Estados Unidos mantêm há anos uma parceria ativa com Mato Grosso do Sul, envolvendo Governo, setor privado e sociedade civil, em áreas como comércio, segurança, educação, saúde e cultura.

A cooperação com o Estado é consolidada em áreas como meio ambiente – na preservação e atuação no combate aos incêndios florestais no bioma Pantanal –, educação e cultura.

reajustes do Governo de MS superam a inflação dos últimos quatro anos e somam 18,77% – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2026 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, PARA RECEPCIONAR CONVIDADOS E/OU PARTICIPANTES DE CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, REUNIÕES E REPORTAGENS PROMOVIDAS E/OU APOIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. – Prefeitura Municipal de Bonito

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende, Secom/MS

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