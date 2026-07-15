Seed realiza evento para fortalecer a educação estadual

Nesta quarta-feira, 08, começam os Ciclos de Encontros Formativos que integram o processo de elaboração dos Planos Decenais, documentos que irão nortear a educação estadual para os próximos dez anos.

A iniciativa é coordenada pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto), Fórum Estadual de Educação de Roraima, Comitê Gestor dos Planos Decenais de Educação de Roraima, Undime/RR (União dos Dirigentes Municipais de Educação de Roraima) e parceiros.

Os Planos Decenais são elaborados tendo como base o PNE (Plano Nacional de Educação), recém aprovado pelo Senado Federal com 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias para o decênio 2026-2036.

Em Roraima, a elaboração do Plano Decenal teve início com um seminário no mês de março e agora as atividades seguem com o Ciclos de Encontros Formativos, destinados aos atores envolvidos no processo, como gestores, coordenadores pedagógicos, professores, técnicos e membros das comissões municipais.

“A ideia é fortalecer o conhecimento técnico e político dos profissionais da educação e de todos os outros setores que participam indiretamente do processo de construção do plano”, disse Simone Batista, presidente do Fórum Estadual de Educação.

Ela disse que, uma vez por semana, serão realizadas palestras online com grandes nomes do cenário nacional, que discutem os eixos temáticos do Plano Nacional de Educação e constarão nos planos estaduais e municipais.

“Para isso, nós começamos com a primeira fala do encontro formativo que é sobre a Lei de Sistema. Uma lei que vai impactar nas relações entre a União, estados e municípios e precisamos entender qual será o impacto dessa lei a partir da sua homologação”, pontuou Simone

Ciclos Formativos

Serão realizados nove encontros no formato online, com transmissão pelo canal do Youtube do Instituo de Educação de Roraima (@CANAL_IERR). O objetivo é alcançar os profissionais que atuam na capital e em todos os municípios do Estado.

O tema do primeiro encontro, que ocorrerá nesta quarta-feira, 8, será “Sistema Nacional de Educação – SNE – Lei Complementar Nº 220 de 31 de outubro de 2025”, ministrada por Leila Perussolo, conselheira do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O segundo encontro está marcado para o dia 13 de abril, e será sobre “Financiamento e Infraestrutura da Educação Básica” com Andressa Pellanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional de Educação.

Os temas de todos os encontros e as datas serão divulgados nas redes sociais oficiais da Seed: @Seed.roraima.oficial.

Plano Decenal

O Plano Decenal de Educação está previsto na Constituição Federal e orienta metas sobre universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e a redução das desigualdades. O documento definirá as metas e diretrizes que irão orientar as políticas públicas educacionais até 2036.

Em Roraima, a construção do novo plano pretende respeitar as especificidades locais, incluindo a educação escolar indígena e o atendimento às populações migrantes.

O post Seed realiza evento para fortalecer a educação estadual apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.