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Nova Iguaçu intensifica vacinação contra o sarampo

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Nova Iguaçu intensifica vacinação contra o sarampo




A Prefeitura de Nova Iguaçu reforçou a vacinação contra o sarampo. Além das 63 unidades espalhadas na cidade disponíveis para imunização, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) colocou à disposição da população o Ônibus da Saúde. Desde a manhã desta segunda-feira (6), ele está estacionado na Via Light, na altura da Avenida Nilo Peçanha, no Centro, onde ficará até sexta (10). O atendimento será das 9h às 16h.

O objetivo é atender especialmente aqueles que não encontram tempo para ir até um ponto de vacinação, como estudantes e trabalhadores que transitam por locais de grande circulação. Por se tratar de uma doença viral altamente contagiosa e transmitida por vias aéreas, estes são os mais suscetíveis ao vírus. No entanto, o imunizante está disponível para qualquer pessoa acima de três meses de idade.

Embora não haja registros da doença em Nova Iguaçu, a intensificação da vacinação contra o sarampo ocorre após a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) confirmar, na última quarta-feira (1º), um caso no município do Rio de Janeiro. A paciente é uma mulher de 22 anos que trabalha em um hotel da cidade. Este é o segundo caso de sarampo no Brasil em 2026. O primeiro foi registrado em São Paulo, no dia 11 de março: um bebê de 6 meses com viagem recente a La Paz, na Bolívia, país que vive surto da doença.

“O sarampo é uma doença que pode deixar sequelas por toda a vida ou até mesmo levar à morte. Por isso, é fundamental que a população seja vacinada. Vamos levar o Ônibus da Saúde estrategicamente para um dos locais de maior circulação da cidade, próximo à estação ferroviária, aos pontos de ônibus de linhas intermunicipais e ao Calçadão, que é um dos maiores centros comerciais do estado”, explica o secretário da SEMUS, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Além da vacina contra o sarampo, o Ônibus da Saúde e os pontos de imunização oferecem vacinação conta Influenza, Covid-19 e as demais vacinas de rotina do calendário de imunização. A lista com todos os locais de atendimento, bem como seus dias e horários de funcionamento, pode ser consultada em www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao/rotina.

Sintomas

O sarampo já foi uma doença muito comum na infância de crianças em todo o Brasil. Os sintomas mais comuns que o caracterizam são manchas brancas na parte interna da bochecha e pintas vermelhas na pele, que aparecem primeiramente no rosto e vão em direção aos pés. O doente também pode apresentar tosse persistente, irritação nos olhos e corrimento no nariz.

Em alguns casos, o vírus pode ainda causar febre, irritação nos ouvidos, pneumonia, diarreia, conjuntivite, perda de apetite, convulsões e até mesmo atingir as vias respiratórias e causar infecções no encéfalo e a morte do doente.

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