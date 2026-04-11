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Governo de Roraima celebra Dia Mundial da Saúde com avanços no Estado

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Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta terça-feira, 7 de abril, o Governo de Roraima celebra os avanços na infraestrutura e os investimentos na rede estadual de saúde.

Entre os principais destaques estão as entregas de reformas que ampliaram a oferta da saúde, com conforto e humanização no atendimento ao paciente. Entre elas, as novas infraestruturas do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth).

No HGR, destacam-se a entrega de 25 novos leitos em 2026. No ano anterior também ampliou de forma expressiva a estrutura hospitalar com 120 leitos clínicos, 40 leitos de UTI e 10 salas cirúrgicas, consolidando a unidade como referência em atendimentos de média e alta complexidades. Além da revitalização dos blocos A, D e F, a recuperação das coberturas dos blocos C e G, com mais segurança estrutural e melhores condições de funcionamento.

As melhorias incluem ainda a qualificação da unidade de AVC e da sala de tomografia, ampliando a capacidade de diagnóstico e atendimento em casos de urgência e emergência. Como parte das ações voltadas ao ensino e à formação profissional, foi implantado o Núcleo de Estudos, fortalecendo a integração entre assistência, ensino e pesquisa dentro da unidade hospitalar.

Com esses avanços foi possível ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede estadual de saúde, resultando no avanço das filas de espera. Só no ano passado, por exemplo, foram realizados 4.074 atendimentos de janeiro a dezembro. Entre as especialidades com maior ampliação de oferta estão ecocardiograma, com aumento de 200%, otorrinolaringologia, com crescimento de 177,8%, e cardiologia que registrou aumento de 146,7% na capacidade de atendimento.

No mesmo período, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth teve a estrutura física e assistencial ampliadas com a implantação de novos serviços e ambientes estratégicos. Entre as entregas realizadas estão o acolhimento com classificação de risco que substitui o antigo modelo de triagem, a Sala Lilás, o posto de coleta de leite humano, a Sala da Mulher Trabalhadora que Amamenta e a revitalização do CPNI (Centro de Parto Normal Intra-hospitalar).

Um dos avanços registrados em 2025 foi a redução significativa da taxa de ocupação hospitalar, que registrou uma taxa média inferior a 65%, garantindo mais conforto e segurança às pacientes. Ao longo de 2025, o HMI recebeu 12 novas incubadoras, aparelhos de ultrassonografia, monitores multiparamétricos e equipamentos respiratórios, ampliando a capacidade de monitoramento e cuidado aos recém-nascidos.

A unidade encerrou 2025 com grandes resultados na assistência materna e neonatal, mantendo-se como a principal referência estadual para atendimento especializado às mulheres durante a gestação, parto e puerpério, além do cuidado integral aos recém-nascidos. Contabilizou 12.864 atendimentos e procedimentos, sendo 9.557 partos normais e cesáreos.

Outra conquista foi o parecer favorável do MEC (Ministério da Educação) para iniciar o Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia.  Além da aprovação para a realização de adequações necessárias à sua qualificação para atuar como hospital-escola, ampliando o papel da unidade como referência em ensino, pesquisa e assistência materno-infantil.

NO INTERIOR

Em março deste ano, o Governo do Estado entregou a revitalização da Unidade Mista Ruth Quitéria, considerada referência do município de Normandia, aumentando sua capacidade para cerca de 35 atendimentos de baixa complexidade por dia. O hospital recebeu modernizações nos espaços assistenciais, administrativos e de apoio.

Em Rorainópolis, dados recentes do Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Souza Pinto indicam aumento no número de atendimentos e maior capacidade de resposta, resultado direto das intervenções estruturais e da modernização das unidades.

A implantação do Centro de Especialidades Médicas Dr. Alceste Madeira, anexo do Hospital de Rorainópolis foi essencial reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para a capital.

Além disso, obras como a reforma e ampliação da Unidade Mista Vovó Preta, em Santa Maria do Boiaçu, e as melhorias na unidade de saúde de Caroebe reforçam a estratégia de descentralização dos serviços, garantindo mais resolutividade no interior.

Em Iracema, a Unidade Mista Irmã Camila passa por intervenções que visam qualificar o atendimento e ampliar a capacidade de acolhimento. Essas ações fazem parte de um conjunto de mais de 25 obras executadas ou em andamento pela atual gestão, contemplando tanto a capital quanto os municípios do interior, com foco na regionalização da saúde e na redução de vazios assistenciais.

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