Centro de Memória e cultura recebe o concerto “Raízes”



Foto: Divulgação Nucri/TJRR



O Centro de Memória e Cultura (CMC) será palco, no dia, a partir das 16h, do concerto “Raízes”, que integra o Festival Sesc na Cidade. A apresentação é em parceria com o Sesc Roraima e compõe a programação do Festival Internacional Sesc de Música de Roraima.

O evento ocorre no espaço do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário de Roraima, localizado na Avenida Ville Roy, s/nº, bairro São Pedro. O momento é um convite ao público para vivenciar uma experiência artística conectada às tradições musicais e à diversidade cultural brasileira.

A proposta da iniciativa é ampliar o acesso à cultura e aproximar a comunidade do patrimônio histórico e cultural, por meio de ações que promovem integração social e valorização das expressões artísticas. O concerto “Raízes” propõe esse encontro ao transitar entre diferentes tempos e referências musicais. Aberto ao público, o evento reúne músicos e integra a agenda do festival, que busca incentivar a formação de plateia e a difusão cultural no Estado.

Fonte: Da Redação