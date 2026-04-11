Desafio Brasileiro de IA atrai 70 inscritos em 15 dias e mobiliza indústrias de várias regiões do País – Agência de Notícias

Lançado oficialmente no dia 20 de março, o Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial (DB-IA) já demonstra sua relevância para a inovação do setor produtivo nacional. Em apenas duas semanas, o projeto piloto — fruto da parceria entre a Agência Inova e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) — registrou cerca de 70 inscrições, entre indústrias e solucionadores (startups e empresas de tecnologia).

A adesão reforça o caráter federal da iniciativa. Neste momento, o DB-IA já conta com representantes de quase todas as Regiões do Brasil, com projetos vindos, por exemplo, de Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. O objetivo é selecionar até 30 projetos, que receberão um prêmio de R$ 50 mil cada, para implementar soluções de IA no chão de fábrica.



A “Jornada do Inovador”: o edital em três atos

Para que ninguém se perca no “juridiquês”, o DB-IA estruturou o edital como uma jornada de conquista tecnológica:

1. Ato 1: O mapa dos desafios (Inscrições até 05/05): indústrias listam seus problemas e solucionadores apresentam suas ferramentas no site oficial. É a fase de mapear o terreno.

2. Ato 2: O matchmaking (A conexão): a Agência Inova promove o encontro técnico entre quem tem o problema e quem tem a tecnologia, formando Grupos de Trabalho (GTs).

3. Ato 3: A Prova de Valor (Seleção final): os grupos apresentam o plano prático. Os 30 melhores levam o prêmio de R$ 50 mil e o suporte para tirar a ideia do papel.



“A rapidez com que atingimos essas 70 inscrições e a diversidade geográfica, de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, provam que o Brasil está pronto para a Nova Indústria. O DB-IA é o motor que faltava para transformar o potencial da nossa IA em soberania produtiva”, afirma o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli.



Sorocaba como Hub nacional

Sediado no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), o projeto utiliza a infraestrutura de um dos maiores ecossistemas de inovação do estado para coordenar a ação nacional. “O Parque Tecnológico de Sorocaba tem orgulho de ser o berço desta iniciativa. Ver o País inteiro se conectando por meio do PTS reforça nosso papel como catalisadores de tecnologia aplicada e desenvolvimento econômico,” destaca o presidente do PTS, Nelson Cancellara.

Para a Agência Inova, a coordenação executiva foca na simplicidade e no resultado. “Estamos unindo a agilidade das startups com a escala das grandes indústrias. Esse volume inicial de inscritos mostra que o modelo de ‘matchmaking’ que criamos é o que o mercado precisava para desmistificar a IA,” complementa o diretor executivo da Agência Inova, André Santos.



Como participar:

As inscrições para indústrias e empresas de tecnologia continuam abertas até o dia 5 de maio de 2026 pelo site: https://desafiobrasileirodeia.com.br/.