Governo de SC empossa novos servidores da Educação e amplia quadro de efetivos da rede estadual de ensino

Fotos: Leo Munhoz/Secom GOVSC

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), realizou a cerimônia de posse de 414 novos servidores da rede estadual de ensino nesta quarta-feira, 8. O evento ocorreu no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, e marcou a entrada de profissionais aprovados no concurso público realizado em 2024. Ao todo, desde a primeira chamada do certame, foram abertas 11.539 vagas, contemplando professores e cargos administrativos, fortalecendo o quadro de servidores da rede estadual.

“Este dia é um marco para a nossa rede estadual. A chegada de novos professores e profissionais administrativos amplia nossa capacidade de atendimento e reforça o compromisso com uma educação pública cada vez mais inclusiva, eficiente e de qualidade, como é o intuito do nosso governador Jorginho Mello”, afirma a secretária de Estado da Educação, Luciane Bisognin Ceretta.

A realização do concurso público representa um passo fundamental para a valorização dos profissionais da Educação e para a garantia de um ensino de qualidade em todas as regiões do estado. A medida assegura maior estabilidade às equipes escolares, além de contribuir para a continuidade e o aprimoramento das políticas educacionais.

As nomeações do concurso estão ocorrendo em várias chamadas, conforme a necessidade da rede. Além de novos professores, são efetivados profissionais para as áreas administrativas e pedagógicas, incluindo assistentes de educação, assistentes técnico-pedagógicos e especialistas. Os profissionais atuarão nas escolas estaduais de Santa Catarina.

Durante a solenidade, também foram entregues novos notebooks aos professores empossados para auxiliar os profissionais ao longo do cotidiano escolar, oferecendo mais estrutura e contribuindo para um melhor planejamento das atividades. A secretária de Governo, Danieli Pinheiro, acompanhou a solenidade.

Novo concurso com inscrições abertas

O período de inscrições para o novo concurso público da rede estadual de ensino está aberto até 28 de abril, com prova prevista para 24 de maio. O resultado será divulgado em 25 de junho.

:: Inscrições para professor (https://concursos.furb.br/informacoes/519/)

:: Inscrições para quadro civil e magistério (https://concursos.furb.br/informacoes/518/)

Com a oferta de até 10 mil vagas ao longo da vigência do concurso, o Estado amplia ainda mais as oportunidades para professores, cargos administrativos do magistério e também para o quadro civil, incluindo funções como administrador, analista de informática e analista técnico-administrativo. Os candidatos interessados devem acessar o site oficial da Secretaria de Estado da Educação para conferir o edital completo e o cronograma detalhado.