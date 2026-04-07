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Hospital Iguassú ultrapassa 12 mil nascimentos em dois anos e amplia atendimento na Baixada Fluminense

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Hospital Iguassú ultrapassa 12 mil nascimentos em dois anos e amplia atendimento na Baixada Fluminense




Unidade registra aumento da demanda e reforça assistência materno-infantil com estrutura completa e atendimento humanizado

O Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, ultrapassou a marca de 12 mil nascimentos em dois anos de funcionamento. O número expressivo confirma a ampliação do acesso à saúde materno-infantil e consolida a unidade como referência na Baixada Fluminense.

Desde a reabertura, em abril de 2024, o hospital já contabilizou mais de 66 mil atendimentos e 15 mil internações, com média de 92 atendimentos por dia. Cerca de 30% das gestantes atendidas são de outros municípios da região.

A unidade oferece atendimento para casos de média e alta complexidade, com foco na segurança e no cuidado integral. O modelo assistencial inclui práticas de acolhimento humanizado, com ambientes estruturados para todas as etapas do parto, como as salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP).

Entre os serviços disponíveis, destaca-se o Espaço Carinho, voltado ao acolhimento de mulheres em situações delicadas durante a gestação ou parto. A maternidade também desenvolve ações que fortalecem o vínculo entre mães e bebês, como registros fotográficos do nascimento.

 

O acompanhamento se estende ao período pós-parto, com incentivo ao aleitamento materno e suporte contínuo às mães. A unidade conta com a Sala da Mulher Trabalhadora que Amamenta e com o Comitê de Aleitamento Materno (COMAM). Como reconhecimento, possui o selo Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), concedido pelo Ministério da Saúde.

Na estrutura física, o hospital dispõe de 119 leitos, incluindo enfermarias, UTI materna e suporte neonatal completo, com Unidade de Cuidados Intermediários (UCIN) e UTI Neonatal. A estrutura permite o atendimento de casos de maior complexidade com segurança.

Fundado em 1935, o Hospital Iguassú integra a história de Nova Iguaçu e, após a reabertura, depois de passar 14 anos fechado e ser retomado pela Prefeitura, resgata seu papel no atendimento à população, acompanhando o nascimento de uma nova geração e ampliando o acesso a serviços de saúde na região.

 

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