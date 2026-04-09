Agência Minas Gerais | Governador empossa o novo secretário de Estado de Governo de Minas Gerais

O governador Mateus Simões empossou, nesta quarta-feira (8/4), o novo secretário de Estado de Governo de Minas Gerais (Segov), Castellar Modesto Guimarães Neto. O ato de posse foi assinado em Poços de Caldas, no Sul de Minas, cidade para onde o Governo de Minas transferiu, provisoriamente, a capital do estado, até sábado (11/4).

O novo secretário já atuava na Segov como consultor de articulação política e substitui Marcelo Aro no comando da pasta. “A sua nomeação se deu quando estávamos em Ubá e agora assinamos o livro de posse aqui em Poços de Caldas. Bem-vindo à melhor equipe de governo do Brasil, você está se juntando a uma equipe extraordinária e todos estamos felizes com o que vamos construir juntos”, disse o governador Mateus Simões.

Currículo

Natural de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Castellar Neto é mestre em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Sorbonne, na França, pós-graduado em Direito Penal e bacharel em Direito.

Com ampla experiência no serviço público, o novo secretário de Governo já foi senador da República por Minas Gerais, de julho a dezembro de 2024. Castellar Neto também já foi secretário de Governo de Belo Horizonte (2023-2024).

No ano passado, Castellar Neto teve papel importante, ao lado de Marcelo Aro, na articulação da adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) e também no fortalecimento da aproximação do Governo de Minas junto aos municípios.

“Eu quero agradecer pela confiança e prometo corresponder com muito trabalho e lealdade. Sei da minha responsabilidade de suceder o Marcelo Aro e eu tenho certeza que se eu fizer um pouco do que ele fez nas secretarias de Casa Civil e de Governo, vou terminar com a sensação de dever cumprido”, afirmou o novo secretário de Governo de Minas Gerais.