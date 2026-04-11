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João Pessoa recebe reunião estratégica com o Ministério da Igualdade Racial para fortalecimento de políticas públicas

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A cidade de João Pessoa será palco, nesta quarta-feira (8), de um importante encontro voltado à promoção da igualdade racial e ao fortalecimento das comunidades tradicionais. A agenda será conduzida pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial do Município, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial.

A programação prevê dois momentos de diálogo no período da manhã e da tarde, ambos realizados no bairro do Cabo Branco. Às 10h, ocorre uma reunião com representantes da gestão municipal e integrantes da Diretoria dos Povos e Comunidades Tradicionais e de Terreiros de Matrizes Africanas. Já no período da tarde, às 13h30, o encontro principal será realizado no Ilê Axé Oya Gigan, localizado na Avenida Desportista José Eduardo de Holanda, nº 1600.

O encontro reunirá representantes do Governo Federal, da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, da Diretoria dos Povos e Comunidades Tradicionais e de Terreiros, consolidando um espaço estratégico para o debate de pautas urgentes e estruturantes.

Entre os principais temas que serão discutidos estão o enfrentamento ao racismo estrutural, com a construção de estratégias conjuntas entre o Município e a União; a ampliação do acesso à saúde da população negra; o fortalecimento da educação inclusiva, com base na Lei 10.639/03; além da proteção dos terreiros como patrimônio cultural e o combate à intolerância religiosa. Outro ponto de destaque será a construção de políticas públicas voltadas à juventude negra, com foco em formação, cultura e esporte como ferramentas de inclusão e redução das desigualdades sociais.

O encontro também representa um avanço significativo na garantia de voz ativa às lideranças das comunidades tradicionais, contribuindo diretamente para a formulação de políticas mais inclusivas e eficazes.

Mais do que uma agenda institucional, a reunião simboliza um passo concreto na luta contra a discriminação racial e na valorização da diversidade cultural, consolidando-se como uma oportunidade histórica para o fortalecimento da igualdade racial em João Pessoa e no País.

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