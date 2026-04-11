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MP de São Paulo vai investigar morte de mulher baleada pela PM

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Por MRNews

Por EBC,

O Ministério Público de São Paulo anunciou que vai investigar a morte de Thawanna da Silva Salmázio, que morreu na última sexta-feira (3) após ser baleada por um policial militar no bairro de Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista.

Os promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (GAESP) estarão à frente do processo que vai apurar as circunstâncias da morte da mulher de 31 anos.

O crime aconteceu, segundo informações do companheiro da vítima, quando ele e Thawanna andavam na rua. O homem se desequilibrou e bateu com o braço no retrovisor de uma viatura policial, que parou para averiguar a situação. Houve um princípio de confusão e os agentes policiais afirmaram que tiveram de usar força para deter o casal. Thawanna foi baleada.

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Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi levada ao Hospital Tiradentes mas não resistiu aos ferimentos. A SSP informou que os policiais envolvidos no caso foram afastados do serviço operacional até a conclusão das investigações.

As imagens das câmeras corporais serão analisadas e encaminhadas às autoridades responsáveis.

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