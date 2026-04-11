GCM prende foragido da Justiça com apoio do sistema Smart Sampa Sorocaba – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram a captura de um homem de 35 anos de idade, procurado pela Justiça, após alerta emitido pelo sistema Smart Sampa Sorocaba/ Muralha Paulista, às 15h09, de terça-feira (7), na Vila Haro, Zona Leste da cidade.

A identificação ocorreu no CEI-20 “Victoria Salus Lara”, por meio das câmeras de monitoramento equipadas com sistema de reconhecimento facial, instalada nessa unidade de ensino. Feita a detecção por imagem, de imediato o Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) recebeu o alerta.

Uma viatura da GCM foi acionada e realizou a abordagem com êxito, confirmando a existência de mandado judicial em aberto, pelo não pagamento de pensão alimentícia. O indivíduo foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

A ação ainda contou com levantamento prévio de imagens e acompanhamento on-line do Setor de Inteligência da Secretaria de Mobilidade (Semob), em atuação integrada com a GCM e o CCOI, reforçando a eficiência do uso da tecnologia no apoio à segurança pública.