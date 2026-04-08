NOTÍCIAS

Prefeitura de Bonito reúne moradores do Jardim Atlântico e Rio Bonito para lançamento do Programa Lar Legal

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura de Bonito reúne moradores do Jardim Atlântico e Rio Bonito para lançamento do Programa Lar Legal

A Prefeitura de Bonito realizou, na última terça-feira (7), no Plenarinho, o lançamento do Programa Lar Legal, iniciativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul voltada à regularização fundiária de imóveis urbanos.

O encontro teve como objetivo apresentar o programa aos moradores dos bairros Jardim Atlântico e Rio Bonito, além de esclarecer dúvidas sobre o processo de regularização. A ação busca garantir o título definitivo de propriedade aos residentes de áreas irregulares, promovendo mais segurança jurídica, acesso facilitado ao crédito e valorização dos imóveis.

Criado em 2023 pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o Programa Lar Legal MS tem como proposta simplificar a regularização fundiária urbana nos municípios que aderem à iniciativa. A medida assegura a escritura definitiva dos imóveis, contribuindo para a ampliação do acesso a serviços públicos essenciais.

O programa é voltado principalmente para famílias de baixa renda que vivem em áreas já consolidadas, mas que ainda não possuem a documentação formal de seus imóveis. Além de garantir o direito à moradia regularizada, a iniciativa também favorece o ordenamento urbano e o desenvolvimento sustentável.

Durante a reunião, foram detalhadas todas as etapas do programa, os benefícios da regularização e a documentação necessária para adesão. Também foi informado que o atendimento aos moradores será realizado entre os dias 13 e 17 de abril, no DEMURF, localizado na Rua 24 de fevereiro, nº 1.840, ao lado da Sorveteria Dalle, nos períodos das 8h às 12h e das 13h às 17h, com orientações e recebimento dos documentos exigidos.

A Prefeitura de Bonito agradece a participação dos moradores e destaca que a regularização fundiária representa um avanço significativo na garantia de direitos e na organização do crescimento urbano do município.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Minas Gerais lança linha de cuidado para o tratamento de pessoas com sobrepeso ou obesidade

Posted on Author boavistaagora.com.br

Para marcar o Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta segunda-feira (7/4), o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), anuncia o lançamento da Linha de Cuidado à Pessoa Adulta com Sobrepeso e Obesidade, que tem como objetivo qualificar o atendimento destes usuários na Atenção Primária à Saúde de […]
NOTÍCIAS

Santa Catarina alerta para a importância da vacinação diante de aumento de casos de meningite

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nos últimos anos, a Secretaria de Estado da Saude (SES) registrou um aumento nos casos por doença meningocócica/meningite em Santa Catarina. Até outubro de 2025, foram confirmados 36 casos da enfermidade no estado. De acordo com relatório recente da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), a doença tem apresentado oscilações. Em 2021, foram registrados 14 casos; […]
NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Minas lança cartilha para fortalecer o enfrentamento à violência sexual

Posted on Author boavistaagora.com.br

A violência sexual é um problema grave que afeta, principalmente, mulheres e meninas em todo o mundo, trazendo consequências para a vítima, familiares e sociedade. Para orientar a população e os profissionais da rede de atendimento a esse público, foi lançada nesta semana a cartilha “Violência Sexual: o que você deve saber”. SES / Divulgação O […]