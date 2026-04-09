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Agência Minas Gerais | Praça de Serviços do programa Governo Presente chega a Poços de Caldas; veja datas e serviços 

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O Governo de Minas chega a Poços de Caldas com mais uma edição da Praça de Serviços – Governo Presente, nesta sexta-feira (10/4) e sábado (11/4). A ação será realizada no Parque José Affonso Junqueira, na Avenida Francisco Salles, no Centro, atrás do Palace Hotel, reunindo atendimentos gratuitos e serviços públicos em um único espaço.

A Praça de Serviços integra o projeto itinerante Governo Presente, realizado entre março e julho, que percorre municípios-polo com o objetivo de aproximar a administração estadual da população. Durante os dois dias de evento, diversos órgãos estaduais estarão mobilizados para oferecer atendimento direto, facilitando o acesso a direitos e serviços públicos.

Carteira de identidade, vacinação, castração de animais e outros

A iniciativa reúne, em um único espaço, atendimentos gratuitos, orientações e serviços essenciais, com a participação de servidores das áreas de segurança pública, saúde, desenvolvimento social e econômico, meio ambiente, gestão e planejamento.

Entre os serviços ofertados estão emissão de documentos, como a Carteira de Identidade Nacional (CIN), atendimentos de saúde, vacinação, orientações sobre regularização e negociação de contas, apoio ao produtor rural, oportunidades de trabalho e ações de inclusão, como a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

Documentação necessária

A documentação pode variar conforme o serviço solicitado, mas, de forma geral, é recomendado apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. O Governo de Minas não solicita pagamentos ou dados pessoais fora dos canais oficiais. Em caso de dúvida, a orientação é procurar a equipe no local ou acessar os canais institucionais.

O catálogo completo de serviços, assim como a documentação necessária para cada atendimento, está disponível neste link. 

Mais de 20 mil atendimentos já realizados

Nas três primeiras cidades por onde passou, Uberlândia, Ipatinga e Ubá, a Praça de Serviços – Governo Presente já realizou 20.467 atendimentos e orientações.

Do total, 12.060 foram atendimentos diretos (58,92%) e 8.407 orientações (41,08%), evidenciando o alcance da iniciativa na ampliação do acesso a serviços públicos e informações sobre direitos e cidadania. 

Polo estratégico do Sul de Minas

Com cerca de 163 mil habitantes e localizada no sudoeste de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo, Poços de Caldas é um dos principais polos socioeconômicos da região.

Com posição estratégica próxima a importantes centros econômicos do país, o município se destaca pela atividade industrial, logística e turística, além de contar com um distrito industrial. A cidade é considerada como capital regional em função da centralidade que desempenha sobre outros municípios da região no processo de distribuição de bens e serviços, polarizando diretamente outras 23 cidades no entorno.

 

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