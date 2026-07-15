Aeroporto de Congonhas vai quase dobrar área de salas VIP até 2028 e mira novo padrão de conforto

Por MRNews



O Aeroporto de Congonhas está passando por uma das maiores transformações de sua história. Localizado em uma das regiões mais movimentadas do país, o terminal segue operando normalmente enquanto recebe obras de modernização que prometem elevar significativamente o nível de conforto e experiência dos passageiros.

Entre as principais novidades está a ampliação das salas VIP, que devem praticamente dobrar de tamanho até 2028.

🛫 Expansão das salas VIP: quase o dobro de espaço

Atualmente, o aeroporto de Congonhas conta com cerca de 3.420 m² dedicados a lounges. Com o projeto de expansão, esse número saltará para 6.500 m², um crescimento de aproximadamente 95%.

Essa mudança reflete uma tendência clara no setor aéreo: a valorização da experiência do passageiro, especialmente em aeroportos com alto volume de voos domésticos, como Congonhas.

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Nos últimos anos, a demanda por salas VIP cresceu fortemente, impulsionada por:

Cartões de crédito com benefícios de acesso

Programas de fidelidade

Passageiros corporativos mais exigentes

✨ Novas salas VIP já começaram a chegar

O movimento de expansão já começou. Em 2025, dois novos espaços foram inaugurados na área de embarque:

Bradesco Lounge

AMBAAR Club Congonhas

Mesmo com essas inaugurações, ainda há uma forte demanda por mais opções, principalmente em horários de pico, quando os lounges costumam operar próximos da capacidade máxima.

🧳 W Premium Lounge será o próximo destaque

Outra novidade importante é a chegada do W Premium Lounge, que já está em fase de implantação.

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O diferencial desse novo espaço será a localização: ele ficará na área pública do aeroporto, ou seja:

Poderá ser utilizado antes do check-in

Também estará disponível para passageiros em desembarque

Essa proposta amplia o conceito tradicional de salas VIP, que normalmente ficam restritas à área de embarque.

🏗️ Novo terminal e voos internacionais no radar

Além da ampliação das salas VIP, o projeto de modernização inclui:

Construção de um novo terminal de passageiros

Melhorias operacionais e estruturais

Preparação para voos internacionais de curta distância

Essa possível internacionalização de Congonhas é vista como estratégica, principalmente para rotas regionais na América do Sul.

📈 Mais conforto em um dos aeroportos mais movimentados do Brasil

O Aeroporto de Congonhas é conhecido pelo alto fluxo e pela localização privilegiada, mas também sempre enfrentou críticas relacionadas ao espaço limitado.

Com essas mudanças, a expectativa é:

Reduzir a superlotação

Melhorar a experiência do passageiro

Aumentar a competitividade do terminal

✈️ Conclusão

A ampliação das salas VIP e a modernização geral de Congonhas marcam uma nova fase para o aeroporto. Com mais espaço, novos serviços e infraestrutura atualizada, o terminal caminha para oferecer um padrão mais próximo dos grandes hubs internacionais.

Para quem viaja com frequência — especialmente a trabalho — as mudanças prometem transformar completamente a experiência dentro de um dos aeroportos mais importantes do país.

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