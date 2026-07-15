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Aeroporto de Congonhas vai quase dobrar área de salas VIP até 2028 e mira novo padrão de conforto

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Por MRNews

O Aeroporto de Congonhas está passando por uma das maiores transformações de sua história. Localizado em uma das regiões mais movimentadas do país, o terminal segue operando normalmente enquanto recebe obras de modernização que prometem elevar significativamente o nível de conforto e experiência dos passageiros.

Entre as principais novidades está a ampliação das salas VIP, que devem praticamente dobrar de tamanho até 2028.

🛫 Expansão das salas VIP: quase o dobro de espaço

Atualmente, o aeroporto de Congonhas conta com cerca de 3.420 m² dedicados a lounges. Com o projeto de expansão, esse número saltará para 6.500 m², um crescimento de aproximadamente 95%.

Essa mudança reflete uma tendência clara no setor aéreo: a valorização da experiência do passageiro, especialmente em aeroportos com alto volume de voos domésticos, como Congonhas.

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Nos últimos anos, a demanda por salas VIP cresceu fortemente, impulsionada por:

  • Cartões de crédito com benefícios de acesso
  • Programas de fidelidade
  • Passageiros corporativos mais exigentes

✨ Novas salas VIP já começaram a chegar

O movimento de expansão já começou. Em 2025, dois novos espaços foram inaugurados na área de embarque:

  • Bradesco Lounge
  • AMBAAR Club Congonhas

Mesmo com essas inaugurações, ainda há uma forte demanda por mais opções, principalmente em horários de pico, quando os lounges costumam operar próximos da capacidade máxima.

🧳 W Premium Lounge será o próximo destaque

Outra novidade importante é a chegada do W Premium Lounge, que já está em fase de implantação.

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O diferencial desse novo espaço será a localização: ele ficará na área pública do aeroporto, ou seja:

  • Poderá ser utilizado antes do check-in
  • Também estará disponível para passageiros em desembarque

Essa proposta amplia o conceito tradicional de salas VIP, que normalmente ficam restritas à área de embarque.

🏗️ Novo terminal e voos internacionais no radar

Além da ampliação das salas VIP, o projeto de modernização inclui:

  • Construção de um novo terminal de passageiros
  • Melhorias operacionais e estruturais
  • Preparação para voos internacionais de curta distância

Essa possível internacionalização de Congonhas é vista como estratégica, principalmente para rotas regionais na América do Sul.

📈 Mais conforto em um dos aeroportos mais movimentados do Brasil

O Aeroporto de Congonhas é conhecido pelo alto fluxo e pela localização privilegiada, mas também sempre enfrentou críticas relacionadas ao espaço limitado.

Com essas mudanças, a expectativa é:

  • Reduzir a superlotação
  • Melhorar a experiência do passageiro
  • Aumentar a competitividade do terminal

✈️ Conclusão

A ampliação das salas VIP e a modernização geral de Congonhas marcam uma nova fase para o aeroporto. Com mais espaço, novos serviços e infraestrutura atualizada, o terminal caminha para oferecer um padrão mais próximo dos grandes hubs internacionais.

Para quem viaja com frequência — especialmente a trabalho — as mudanças prometem transformar completamente a experiência dentro de um dos aeroportos mais importantes do país.

Tags: Congonhas, salas VIP, aeroporto São Paulo, lounges aeroportos, viagens, cartões de crédito, W Premium Lounge, Bradesco Lounge, AMBAAR Club

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