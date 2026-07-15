Com chefe do Google e muito mais, PrefCG marca presença na Expogrande – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande abre oficialmente seu estande na Expogrande 2026 nesta quinta-feira (9), às 20h, com a presença da prefeita Adriane Lopes. O Executivo Municipal vai à feira pelo quarto ano consecutivo, levando para esta edição ampla programação voltada a fortalecer o diálogo com a população, bem como atuar efetivamente na promoção do desenvolvimento econômico da Capital.

Na tarde desta quarta-feira (8), equipes trabalhavam nos últimos preparativos da estrutura, instalada no corredor central do Parque Laucídio Coelho, com entrada pela Rua Américo Carlos da Costa. São 270 metros quadrados onde a Prefeitura de Campo Grande oferece espaço para palestras, para até 200 pessoas sentadas, além de cursos e eventos, com painel de LED e áreas para reuniões, meetings empresariais, debates e apresentações.

“A Expogrande é uma vitrine muito importante para Campo Grande. O estande da Prefeitura reforça nosso compromisso em estar próximo da população, apresentar as ações da gestão e, ao mesmo tempo, criar oportunidades que impulsionam o desenvolvimento econômico e o agronegócio do nosso município”, destaca a prefeita Adriane Lopes.

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A secretária especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seppe), Catiana Sabadin, diz que a expectativa é que o estande da Prefeitura se consolide como um espaço de conexão entre poder público, setor produtivo e população. “Teremos o gabinete itinerante, participação de todas as secretarias com apresentação de políticas públicas e uma programação ampla de palestras e eventos, criando um ambiente propício tanto para o diálogo quanto para a geração de negócios”, detalha a chefe da Seppe.

Durante a Expogrande, o estande oferecerá cursos e workshops nas áreas cultural, de hotelaria, agronegócio e tecnologia, com atividades diárias. No dia 10, está prevista uma palestra com o empresário Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira. Na mesma data, o espaço recebe a comitiva argentina, com 21 integrantes, após o lançamento do escritório de representação do país.

Entre os destaques da agenda, no dia 14 de abril haverá plantão da Ouvidoria Itinerante, além da entrega de certificado e assinatura de termo de parceria com a Superintendência Regional do Trabalho.

No dia 15, ocorre ato de assinatura do Prodes e entrega de licenças ambientais, seguido do painel “Como a tecnologia tem transformado as políticas públicas do agronegócio”, com participação de Daniel Mamoré, chefe do setor de projetos governamentais da Google Brasil.

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Além das atividades já programadas, o estande da Prefeitura conta com a parceria da Câmara Municipal de Campo Grande, fortalecendo a integração entre os poderes Executivo e Legislativo.

Para saber mais detalhes e acompanhar toda a programação do Estande da PrefCG na Expogrande, basta continuar acompanhando a cobertura jornalística, divulgada diariamente no site institucional do Executivo, bem como pelas redes sociais @PrefCG.

#ParaTodosVerem: A imagem de capa mostra a equipe na finalização dos preparativos do estande nesta tarde (8)