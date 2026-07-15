Inscrições para o Pacto pela Juventude estão abertas para capacitar jovens líderes para transformação territorial – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para 400 vagas no projeto Pacto pela Juventude, iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) voltada à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitária. Os participantes receberão auxílio-participação de R$ 400 para que, durante seis meses, estudem formas de impactar positivamente a realidade de seus territórios por meio de técnicas de engajamento social e, também, vão criar seu próprio negócio de impacto social. Os jovens que concluírem o projeto serão certificados como Líderes para Transformação Territorial.
A iniciativa, reconhecida internacionalmente pela Unesco, já certificou mais de 2.590 moradores de todas as regiões da cidade como Centro, São Cristóvão, Madureira, Campo Grande, Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemão, Maré, Jacarezinho, Bangu e Santa Cruz, gerando uma onda de oportunidades e novas ideias elaboradas a partir das necessidades de quem vive o cotidiano carioca.
– Nós costumamos dizer que o Pacto pela Juventude é a maior política pública de Juventude da América Latina por muitos motivos, mas um em especial. Ele proporciona oportunidades e oferece ferramentas para que jovens partam para a ação. Acreditamos muito nesse projeto porque ele constrói caminhos concretos para o futuro, conectando a juventude ao empreendedorismo, à educação e ao mercado de trabalho. É uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, com acesso a professores, psicólogos, assistentes sociais, tutores e toda a estrutura da Secretaria pronta para apoiar o crescimento de cada um dos jovens. Ao estimular lideranças locais comprometidas, o Pacto une o desejo do jovem de participar com o aprendizado de estratégias que eles vão carregar dentro de si para o resto da vida – destacou a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.
Processo seletivo
A seleção para o Pacto da Juventude acontecerá em duas etapas. A primeira consiste no cadastro on-line, por meio do link disponível no endereço: https://pref.rio/servicos/cursos/812. A segunda etapa será presencial, quando o candidato deverá comparecer a um dos locais indicados para realizar a entrevista e responder à seguinte pergunta: “Por que você quer fazer parte do Pacto pela Juventude?”
O Pacto pela Juventude
O Pacto pela Juventude é um projeto estruturado em três etapas distintas. Na primeira fase, são promovidas oficinas formativas e ações voltadas à multiplicação de conhecimentos. Em seguida, os jovens vão a campo para analisar os problemas enfrentados onde vivem, por meio de pesquisas territoriais. Por fim, os alunos desenvolvem o projeto final para seu primeiro negócio social para geração de renda após o projeto, com ideias para solucionar problemas dos locais onde vivem, a partir das técnicas aprendidas nas trilhas formativas de Cultura, Esporte e Sustentabilidade.
Ao longo do projeto, os jovens também terão a possibilidade de participar de eventos, passeios culturais, oficinas, palestras, lançamentos literários e outras oportunidades que, por meio de parcerias e iniciativas da JUVRio, garantem uma experiência mais rica e ampliam as oportunidades, repertório, conhecimento e desenvolvimento de cada jovem participante.
Mais de 118 mil jovens foram alcançados no Pacto Pela Juventude
Desde sua criação, em julho de 2022, o programa já promoveu 2.182 ações territoriais que alcançaram 118 mil jovens com práticas alinhadas à Agenda 2030 da ONU. O reconhecimento internacional também acompanha o crescimento da iniciativa, que já foi destaque no Fórum da ONU em Nova York; no Y20, grupo de jovens dos países do G20; na conferência, do G20 da Indonésia; e no Global Opportunity Youth Network (GOYN), rede global de parceiros e jovens líderes liderada pelo Aspen Institute, na Índia, em 2024.
Confira abaixo a lista de endereços para realizar a inscrição presencial:
Horário: 10h às 16h
São Cristóvão
JUVRio Sede
Rua Campo de São Cristóvão, 268 – 2º andar
Segunda a quinta-feira
Centro
Casa Juventude – Rua Camerino, 28A
Segunda a quinta-feira
Estácio
Espaço da Juventude Estácio
Rua Estácio de Sá, s/n – Praça do Estácio
Segunda a quinta-feira
Catete
ONG Pró Brasil
Rua Pedro Américo, 391
Segunda, quarta e sexta-feira
Lagoa
2ª CRE – Praça Gen. Alcio Souto, s/n – Lagoa
Terça a sexta-feira
Madureira
Espaço da Juventude Madureira
Av. Min. Edgard Romero, 502
Segunda a quinta-feira
Bonsucesso
Unisuam – Av. Paris, 84
Terça a sexta-feira
Penha Circular
Arena Cultural Dicró
Parque Ari Barroso – entrada pela Rua Flora Lôbo, s/n
Terça a sexta-feira
Cidade de Deus
Espaço da Juventude Cidade de Deus
Rua Daniel, s/n
Terça a sexta-feira
Gardênia Azul
Paróquia Santa Luiza
Avenida das Lagoas, 12
Terça a sexta-feira
Praça Seca
Areninha Cultural Jacob do Bandolim
Praça do Barro Vermelho, s/n
Terça a sexta-feira
Vargem Pequena
Espaço da Juventude Vargem Pequena
Estrada dos Bandeirantes, 11227
Terça a sexta-feira
Campo Grande
Espaço da Juventude Campo Grande
Rua Dom Pedrito, 1
Segunda a quinta-feira
Santa Cruz
Espaço Ser Cidadão
Rua Fernanda, 140
Terça a sexta-feira