Inscrições para o Pacto pela Juventude estão abertas para capacitar jovens líderes para transformação territorial – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para 400 vagas no projeto Pacto pela Juventude – Laryssa Lomenha/JUVRio

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para 400 vagas no projeto Pacto pela Juventude, iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) voltada à qualificação de jovens de 15 a 29 anos em liderança comunitária. Os participantes receberão auxílio-participação de R$ 400 para que, durante seis meses, estudem formas de impactar positivamente a realidade de seus territórios por meio de técnicas de engajamento social e, também, vão criar seu próprio negócio de impacto social. Os jovens que concluírem o projeto serão certificados como Líderes para Transformação Territorial.

A iniciativa, reconhecida internacionalmente pela Unesco, já certificou mais de 2.590 moradores de todas as regiões da cidade como Centro, São Cristóvão, Madureira, Campo Grande, Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemão, Maré, Jacarezinho, Bangu e Santa Cruz, gerando uma onda de oportunidades e novas ideias elaboradas a partir das necessidades de quem vive o cotidiano carioca.

– Nós costumamos dizer que o Pacto pela Juventude é a maior política pública de Juventude da América Latina por muitos motivos, mas um em especial. Ele proporciona oportunidades e oferece ferramentas para que jovens partam para a ação. Acreditamos muito nesse projeto porque ele constrói caminhos concretos para o futuro, conectando a juventude ao empreendedorismo, à educação e ao mercado de trabalho. É uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional, com acesso a professores, psicólogos, assistentes sociais, tutores e toda a estrutura da Secretaria pronta para apoiar o crescimento de cada um dos jovens. Ao estimular lideranças locais comprometidas, o Pacto une o desejo do jovem de participar com o aprendizado de estratégias que eles vão carregar dentro de si para o resto da vida – destacou a secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

Processo seletivo

A seleção para o Pacto da Juventude acontecerá em duas etapas. A primeira consiste no cadastro on-line, por meio do link disponível no endereço: https://pref.rio/servicos/cursos/812. A segunda etapa será presencial, quando o candidato deverá comparecer a um dos locais indicados para realizar a entrevista e responder à seguinte pergunta: “Por que você quer fazer parte do Pacto pela Juventude?”

O Pacto pela Juventude

O Pacto pela Juventude é um projeto estruturado em três etapas distintas. Na primeira fase, são promovidas oficinas formativas e ações voltadas à multiplicação de conhecimentos. Em seguida, os jovens vão a campo para analisar os problemas enfrentados onde vivem, por meio de pesquisas territoriais. Por fim, os alunos desenvolvem o projeto final para seu primeiro negócio social para geração de renda após o projeto, com ideias para solucionar problemas dos locais onde vivem, a partir das técnicas aprendidas nas trilhas formativas de Cultura, Esporte e Sustentabilidade.

Ao longo do projeto, os jovens também terão a possibilidade de participar de eventos, passeios culturais, oficinas, palestras, lançamentos literários e outras oportunidades que, por meio de parcerias e iniciativas da JUVRio, garantem uma experiência mais rica e ampliam as oportunidades, repertório, conhecimento e desenvolvimento de cada jovem participante.

Mais de 118 mil jovens foram alcançados no Pacto Pela Juventude

Desde sua criação, em julho de 2022, o programa já promoveu 2.182 ações territoriais que alcançaram 118 mil jovens com práticas alinhadas à Agenda 2030 da ONU. O reconhecimento internacional também acompanha o crescimento da iniciativa, que já foi destaque no Fórum da ONU em Nova York; no Y20, grupo de jovens dos países do G20; na conferência, do G20 da Indonésia; e no Global Opportunity Youth Network (GOYN), rede global de parceiros e jovens líderes liderada pelo Aspen Institute, na Índia, em 2024.

Confira abaixo a lista de endereços para realizar a inscrição presencial:

Horário: 10h às 16h

São Cristóvão

JUVRio Sede

Rua Campo de São Cristóvão, 268 – 2º andar

Segunda a quinta-feira

Centro

Casa Juventude – Rua Camerino, 28A

Segunda a quinta-feira

Estácio

Espaço da Juventude Estácio

Rua Estácio de Sá, s/n – Praça do Estácio

Segunda a quinta-feira

Catete

ONG Pró Brasil

Rua Pedro Américo, 391

Segunda, quarta e sexta-feira

Lagoa

2ª CRE – Praça Gen. Alcio Souto, s/n – Lagoa

Terça a sexta-feira

Madureira

Espaço da Juventude Madureira

Av. Min. Edgard Romero, 502

Segunda a quinta-feira

Bonsucesso

Unisuam – Av. Paris, 84

Terça a sexta-feira

Penha Circular

Arena Cultural Dicró

Parque Ari Barroso – entrada pela Rua Flora Lôbo, s/n

Terça a sexta-feira

Cidade de Deus

Espaço da Juventude Cidade de Deus

Rua Daniel, s/n

Terça a sexta-feira

Gardênia Azul

Paróquia Santa Luiza

Avenida das Lagoas, 12

Terça a sexta-feira

Praça Seca

Areninha Cultural Jacob do Bandolim

Praça do Barro Vermelho, s/n

Terça a sexta-feira

Vargem Pequena

Espaço da Juventude Vargem Pequena

Estrada dos Bandeirantes, 11227

Terça a sexta-feira

Campo Grande

Espaço da Juventude Campo Grande

Rua Dom Pedrito, 1

Segunda a quinta-feira

Santa Cruz

Espaço Ser Cidadão

Rua Fernanda, 140

Terça a sexta-feira