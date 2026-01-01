NOTÍCIAS

Instituto Cândida Vargas garante qualidade e eficiência na assistência prestada pelo serviço social

O Instituto Cândida Vargas (ICV), referência em assistência materno-infantil na Paraíba, registrou 53.298 atendimentos realizados pelo Serviço Social, reforçando o papel fundamental do setor no acolhimento, orientação e garantia de direitos às gestantes, puérperas e seus familiares atendidos pela unidade.

O Serviço Social do ICV atua de forma direta no acompanhamento das pacientes, oferecendo escuta qualificada, orientação sobre direitos sociais e de saúde, apoio em situações de vulnerabilidade social, além de articular encaminhamentos junto à rede de assistência quando necessário. O trabalho começa durante a internação e segue garantindo que cada mulher seja assistida de forma integral, humana e responsável.

A importância desse serviço pode ser percebida no relato da paciente Sara Nascimento, que está em sua terceira gestação, sendo o segundo filho nascido no ICV. “Eu vim pra cá porque tem um histórico familiar. A família toda teve parto aqui. Fui muito bem tratada no parto, no pós-parto e continuo sendo. Sou assistida todos os dias por vários profissionais: médicos, enfermeiros, pediatra, pessoal da limpeza, todos são excelentes. Meu parto foi maravilhoso, fui muito bem assistida”, comentou.

Para a coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra, o número de atendimentos reflete a confiança das usuárias e o compromisso diário da equipe em cuidar de pessoas. “Cada atendimento representa uma história, uma família e uma mulher que precisa ser acolhida com respeito e sensibilidade. Mesmo com um volume tão alto de atendimentos, nossa prioridade sempre foi e continua sendo o cuidado humanizado, a escuta atenta e o apoio integral a cada paciente que passa pelo Instituto”, destacou.

Mesmo diante da grande demanda, o Instituto garante que todas as mulheres são assistidas com atenção, respeito e amor, princípios que norteiam o trabalho do serviço social e de toda a equipe multiprofissional da maternidade.

