Orquestra Sinfônica executa obras de Mozart e Brahms em concerto nesta sexta-feira

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (10), o segundo concerto oficial da temporada 2026, trazendo obras do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart e do compositor alemão Johannes Brahms. Sob a regência do maestro Nilson Galvão, a apresentação acontece a partir das 19h, no Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico da cidade, com acesso gratuito.

“É sempre uma alegria anunciar para a cidade de João Pessoa um novo concerto da Orquestra Municipal. Os nossos músicos e musicistas têm uma alta performance interpretativa no campo da música instrumental e isso se revela para a cidade em cada concerto. O público – o morador e o turista que nos visita – já se acostumou a frequentar os nossos concertos ali no Museu de São Francisco, um ambiente extremamente importante para nossa cultura”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele acrescenta que o Centro Cultural São Francisco é uma referência arquitetônica do período barroco. “Nós só temos a agradecer a cada músico que se dedica a essa arte. Também um agradecimento muito especial ao padre Marcondes Meneses e à sua equipe do Museu São Francisco que sempre acolhem os nossos projetos, que fazem parte da nossa política municipal de cultura, desenvolvida no governo Cícero Lucena, pelo prefeito Leo Bezerra e toda a equipe da Funjope”.

O concerto tem duas obras, a primeira é de Mozart, que é a abertura da ópera ‘As Bodas de Fígaro’. “É uma peça relativamente curta, com duração de cinco minutos, mas muito viva, expressiva e enérgica”, destaca o maestro Nilson Galvão.

Na sequência, vem a ‘Sinfonia nº 2 em Ré Maior’, de Brahms. “É uma sinfonia belíssima em quatro movimentos que tem uma sonoridade muito forte e presente, mas, ao mesmo tempo, cria uma narrativa bem do cotidiano na Europa, trazendo aspectos bucólicos da vida comum”, observa.

Esta obra, segundo Nilson Galvão, demanda bastante energia do grupo e também bastante dificuldade da parte técnica. “É um grupo com o qual eu já venho trabalhando há três anos e estamos amadurecendo. Chegou a hora de uma obra mais robusta, de buscarmos uma sonoridade mais madura. É o início de um caminho de maturidade entre mim e a Orquestra”, pontua.

Orquestra – A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP) foi criada em 2013 e oficialmente lançada no primeiro Festival Internacional de Música Clássica de João Pessoa como orquestra residente do evento. Conta com 50 instrumentistas, sob a regência e direção artística do maestro pernambucano Nilson Galvão. Atualmente cumpre uma temporada anual, com concertos oficiais realizados no Centro Cultural São Francisco e em palcos montados para festivais e datas comemorativas da cidade.

Em sua trajetória, a Orquestra tem oferecido ao público de João Pessoa obras de grande envergadura como as principais sinfonias de compositores como Tchaikovsky, Brahms, Beethoven, Mozart, Dvorák, além de estabelecer em seus projetos um diálogo entre a música e o cinema, sendo convidada, em 2023, para gravar a trilha sonora do longa filmado na Paraíba ‘O sertão vai virar mar’, estreado em 2024 pela Rede Globo.