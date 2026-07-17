Prefeitura de Boa Vista abre inscrições para curso gratuito de logística e cadeia de abastecimento

Capacitação com 300 horas terá início em maio e ocorrerá no Centro Municipal de Inovação (CMI)



Foto: Divulgação/Semuc



Em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional da Amazônia (ITEAM), a Prefeitura de Boa Vista está com inscrições abertas para o curso de “Capacitação em Logística e Cadeia de Abastecimento”. Com duas turmas, o período de matrícula segue até 24 de maio.

As aulas estão previstas para iniciar em 11 de maio e seguirão até 3 de setembro de 2026. Elas acontecerão no Centro Municipal de Inovação (CMI), antigo CCTI, localizado na avenida Glaycon de Paiva, 1820, bairro Mecejana, nas duas turmas ofertadas. Interessados devem fazer a inscrição online no link da turma vespertina e noturn a . A capacitação terá carga horária de 300 horas.

Sobre o curso

O curso oferece uma formação abrangente voltada ao planejamento, controle e gestão de produtos, informações e recursos. O programa mergulha em conceitos fundamentais do setor, como armazenamento inteligente, transporte multimodal e redes de distribuição, conectando essas atividades à visão sistêmica da gestão da cadeia de suprimentos.

Fonte: Da Redação

