Prefeitura promove 4ª Semana de Conscientização do Autismo com foco na educação inclusiva



Foto: Divulgação/Semuc



Com uma programação voltada à inclusão, a Prefeitura de Boa Vista iniciou, nesta terça-feira, 7, a 4ª Semana Municipal de Conscientização do Autismo, no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), da Universidade Federal de Roraima (UFRR). O evento mobiliza toda a Rede Municipal de Ensino em ações de sensibilização, formação, assim como práticas pedagógicas.

Ao longo da semana, desenvolverão atividades integradas com foco no atendimento a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), a iniciativa envolve escolas, salas de Recursos Multifuncionais e centros especializados. Professores, cuidadores e assistentes de alunos participam de um ciclo de palestras. A agenda também contou com uma mesa-redonda para troca de experiências.

A gerente de educação especial, Ana Paula Pinheiro, explicou que a programação ocorre de forma colaborativa com os profissionais da área. “Teremos três palestras por noite, tratando de temas como autonomia, currículo e gerenciamento de crise, assuntos fundamentais para o dia a dia escolar e para a capacitação dos nossos profissionais no atendimento aos alunos autistas”, destacou.

Mudança que transforma

Uma das palestrantes, Ana Paula Aporta, enfatizou a necessidade de desafiar os profissionais a saírem da zona de conforto. Para ela, a mudança começa na forma de pensar e nos conceitos que cada um carrega. Somente após essa transformação interna é possível esperar resultados concretos na prática.

“Queremos sensibilizar os profissionais a enxergarem cada aluno como alguém capaz de aprender e construir um futuro. A partir disso, os oriento para que possam se preparar melhor e contribuir com o desenvolvimento desses estudantes”, afirmou Ana Paula.

Para a professora Graciete Barros, da Escola Municipal José Arnóbio da Silva, a formação continuada é essencial. “Hoje vivemos em uma sociedade diversa, com crianças de diferentes características, e o TEA está cada vez mais presente, tanto nas escolas quanto na sociedade. Por isso, esse olhar empático e inclusivo é fundamental não apenas para os profissionais da educação, mas para toda a sociedade”, disse.

Durante a semana, outras temáticas, como adaptação de atividades lúdicas, atendimento a alunos com maiores níveis de suporte, desenvolvimento de habilidades de vida diária, acolhimento e inovação na formação docente com o uso de tecnologias educacionais, serão abordadas.

Conforme a gestão, o encerramento da programação acontecerá no dia 10, com uma manhã de lazer na Vila Olímpica Roberto Marinho, das 7h às 11h30. Entre as atividades, estão a “Corridinha TEA” e ações recreativas com estudantes da rede municipal. Dessa forma, promovendo interação, inclusão e conscientização.

Fonte: Da Redação