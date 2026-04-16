NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras de Unidade Básica de Saúde em Santo Antônio do Itambé

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras de Unidade Básica de Saúde em Santo Antônio do Itambé

Sala de vacinação, sala de triagem, consultórios multiprofissionais, um consultório ginecológico e espaço para atendimento odontológico: esta é a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) João Baracho, na pequena cidade de Santo Antônio do Itambé, no Vale do Jequitinhonha, cujas obras foram entregas nesta terça-feira (14/4) pelo governador de Minas Gerais, Mateus Simões, e pelo prefeito Ronam Wesley Sales.

A nova UBS, do tipo 1, terá capacidade para atender 2 mil pessoas por mês quando for inaugurada nas próximas semanas, ampliando a cobertura da atenção básica no município, permitindo a alocação de equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) em uma unidade própria, com economia de recursos e melhoria do atendimento.

O Governo de Minas destinou, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), quase R$ 2 milhões para a construção da UBS. “Não tem dinheiro mais bem empregado do que aquele que serve à população”, destacou Mateus Simões.

“Essa obra muda a realidade das pessoas. Fico feliz em saber que Santo Antônio do Itambé passa a contar com uma estrutura dessa qualidade e assim a gente vai mudando a realidade da cobertura da assistência primária no estado”, completou o governador de Minas Gerais.

Ampliação da rede assistencial

As Unidades Básicas de Saúde são a principal porta de entrada da população no sistema público e têm papel essencial na prevenção, no acompanhamento de doenças e na promoção da saúde. A ampliação dessas estruturas contribui para reduzir vazios assistenciais e garantir atendimento mais próximo da população.

Desde 2019, já foram entregues mais de 200 UBSs no estado. Até o fim de 2026, a previsão é que este número chegue a 380.

Grande parte dessas obras estava paralisada há anos e foi retomada pelo Governo de Minas, assegurando a continuidade dos investimentos e a entrega de serviços essenciais à população.

Governo presente

A ação está integrada ao projeto Governo Presente, que leva a estrutura do Estado para diferentes regiões de Minas Gerais, entre os meses de março e julho de 2026.

A entrega da nova UBS em Santo Antônio do Itambé ocorre durante a semana da transferência temporária da capital mineira para Diamantina, oficializada na segunda-feira (13/4), reforçando a presença do Governo de Minas em todas as regiões do estado e a aproximação com as demandas reais da população.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Calendário nacional da vacinação contra a covid inclui as crianças

Posted on Author boavistaagora.com.br

Cláudio Souza Secretaria de Saúde A partir de 2024, a imunização contra a covid para crianças será incluída no calendário nacional de vacinação. Deverão receber três doses quem tem de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com a segunda imunização quatro semanas após a primeira. Já a terceira dose deve […]
NOTÍCIAS

Guaratinguetá esteve representada no Museu Da Língua Portuguesa – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

No último dia 30, Guaratinguetá esteve representada no Museu da Língua Portuguesa em SP, no encerramento do Projeto “Na sua escola”, contando com a apresentação dos alunos do 6° ano da Escola Broca Meirelles dirigidos pela professora Maria da Glória.Com esse trabalho , foram criados planos de aula retratando a diversidade da língua portuguesa e […]
NOTÍCIAS

BOLETIM – Hemosc mobiliza 3,7 mil instituições por meio do Projeto Empresa Solidária

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina conta atualmente com 3.701 instituições cadastradas no Projeto Empresa Solidária. Criada em 2004, a iniciativa mobiliza empresas, instituições da sociedade, grupos organizados e congregações de todo o estado para incentivar a doação de sangue. Somente em 2025, 1.143 empresas participaram da ação, levando 27.554 candidatos à […]