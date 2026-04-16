Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega obras de Unidade Básica de Saúde em Santo Antônio do Itambé

Relacionadas



Sala de vacinação, sala de triagem, consultórios multiprofissionais, um consultório ginecológico e espaço para atendimento odontológico: esta é a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) João Baracho, na pequena cidade de Santo Antônio do Itambé, no Vale do Jequitinhonha, cujas obras foram entregas nesta terça-feira (14/4) pelo governador de Minas Gerais, Mateus Simões, e pelo prefeito Ronam Wesley Sales.

A nova UBS, do tipo 1, terá capacidade para atender 2 mil pessoas por mês quando for inaugurada nas próximas semanas, ampliando a cobertura da atenção básica no município, permitindo a alocação de equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) em uma unidade própria, com economia de recursos e melhoria do atendimento.

O Governo de Minas destinou, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), quase R$ 2 milhões para a construção da UBS. “Não tem dinheiro mais bem empregado do que aquele que serve à população”, destacou Mateus Simões.

“Essa obra muda a realidade das pessoas. Fico feliz em saber que Santo Antônio do Itambé passa a contar com uma estrutura dessa qualidade e assim a gente vai mudando a realidade da cobertura da assistência primária no estado”, completou o governador de Minas Gerais.

Ampliação da rede assistencial

As Unidades Básicas de Saúde são a principal porta de entrada da população no sistema público e têm papel essencial na prevenção, no acompanhamento de doenças e na promoção da saúde. A ampliação dessas estruturas contribui para reduzir vazios assistenciais e garantir atendimento mais próximo da população.

Desde 2019, já foram entregues mais de 200 UBSs no estado. Até o fim de 2026, a previsão é que este número chegue a 380.

Grande parte dessas obras estava paralisada há anos e foi retomada pelo Governo de Minas, assegurando a continuidade dos investimentos e a entrega de serviços essenciais à população.

Governo presente

A ação está integrada ao projeto Governo Presente, que leva a estrutura do Estado para diferentes regiões de Minas Gerais, entre os meses de março e julho de 2026.

A entrega da nova UBS em Santo Antônio do Itambé ocorre durante a semana da transferência temporária da capital mineira para Diamantina, oficializada na segunda-feira (13/4), reforçando a presença do Governo de Minas em todas as regiões do estado e a aproximação com as demandas reais da população.