Proteção das mulheres: Sala Lilás acolhe vítimas de violência doméstica em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



A Patrulha Maria da Penha desempenha um papel crucial no acolhimento e na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. As medidas protetivas chegam até a Patrulha por meio do Tribunal de Justiça de Roraima. A equipe faz visitas periódicas, fiscalizando o cumprimento dessas medidas nas residências das vítimas.

Durante essas visitas, os guardas avaliam a situação de cada assistida. Quando necessário, encaminham as mulheres para a Sala Lilás, um espaço de acolhimento especializado na sede da Patrulha, localizada no bairro Caranã, onde as vítimas têm acesso à assistência social, acompanhamento psicológico, dentre outros serviços.

“É fundamental que as mulheres saibam sobre os recursos oferecidos pelo município e tenham acesso a esses serviços. A nossa equipe faz essa triagem e a ponte entre as vítimas e a Secretaria Municipal de Gestão Social”, afirmou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jessyka Pereira.

Do mesmo modo, o atendimento na Sala Lilás é por profissionais para lidar com as especificidades dos casos de violência doméstica. Sempre de forma cuidadosa e com respeito à privacidade das vítimas. Um deles é a assistente social da Semges, Nilvana Marques.

“Quando as famílias identificadas pelos guardas estão em situação de vulnerabilidade social, elas são encaminhadas para um acompanhamento imediatamente. Temos este espaço reservado com menor fluxo de pessoas e garantimos atendimento individualizado, sem interrupções ou riscos de exposição”, afirmou Nilvana.

Assistência e proteção

Foi o que aconteceu com uma mulher de 27 anos, que preferiu não se identificar, mas compartilhou sua experiência com o serviço. Ela chegou então, pela primeira vez à Sala Lilás nesta terça-feira, 11, após os agentes identificarem que seu filho estava fora da escola. Ela morava em outro município e veio para Boa Vista há nove meses.

“Eu recebo acompanhamento da Patrulha Maria da Penha há três meses. Na conversa com a assistente social, descobri que preciso trazer meu Cadastro Único para a capital, o que ajudará a Semges a me apoiar na educação do meu filho. Graças a essa equipe, me sinto segura e acolhida”, contou.

Conforto e bem-estar

O ambiente da Sala Lilás é projetado para o máximo de conforto e bem-estar das mulheres. Além disso, a atenção às crianças e acompanhantes das mulheres também é uma prioridade. Por fim, o espaço conta com brinquedos e atividades pedagógicas, garantindo que as crianças tenham um ambiente adequado enquanto suas mães recebem o atendimento.

Fonte: Da Redação