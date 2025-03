Palpites Vila Nova x Rio Branco , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (13/03)

O jogo entre Vila Nova x Rio Branco marcado para acontecer nesta 21h 30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem CSA que vai buscar a vitória em seus domínios.

Vila Nova x Rio Branco VN: Goianos Buscam Confirmar Favoritismo na Copa do Brasil

A noite de quinta-feira, 13 de março de 2025, promete ser eletrizante no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Vila Nova e Rio Branco-VN se enfrentam em um jogo único válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A disputa vale não só a classificação para a próxima etapa, mas também uma premiação milionária ao vencedor, que será recompensado pelo sucesso no torneio.

Vila Nova: Em Grande Forma e com Apetite de Vitória

O Vila Nova chega para este confronto em excelente fase, após um começo sólido na temporada 2025. Sob o comando do técnico Rafael Lacerda, a equipe goiana soma 8 vitórias e 8 empates em 18 jogos, além de apenas duas derrotas. Recentemente, o time se destacou ao vencer o Goiás no clássico estadual, com um gol de Júnior Todinho, reforçando a boa forma do elenco.

Apesar das dificuldades enfrentadas na primeira fase da Copa do Brasil, quando a equipe superou a Inter de Limeira nos pênaltis, o Vila Nova chega motivado, principalmente pelo apoio da sua torcida. Mais de 2.000 ingressos já foram vendidos, e o time espera que o Serra Dourada seja um diferencial para consolidar o favoritismo e evitar surpresas.

Com um trio ofensivo de qualidade – Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva – o Vila Nova está pronto para garantir a classificação e avançar para a próxima fase da competição.

Rio Branco-VN: Em Busca de Nova Surpresa

Por outro lado, o Rio Branco-VN, equipe capixaba que eliminou o Amazonas na primeira fase, tenta surpreender novamente. Embora tenha começado a temporada com boas expectativas, o time vem de uma sequência sem vitórias, com quatro jogos de jejum. A eliminação no Campeonato Capixaba, nos pênaltis contra o Vitória-ES, abalou a confiança da equipe, que precisa se reinventar para seguir na Copa do Brasil.

O técnico Leomir Constâncio aposta em um forte sistema defensivo e transições rápidas para equilibrar o confronto contra o Vila Nova. Marcudinho, artilheiro do time e peça-chave na classificação da primeira fase, sabe que a tarefa será difícil, mas acredita que sua equipe pode fazer história.

O Jogo: Expectativa e Preparação

O jogo promete ser tático e emocionante, com o Vila Nova buscando reafirmar sua posição de favorito e o Rio Branco-VN tentando repetir o feito da primeira fase e conquistar uma vaga na próxima fase. A partida será conduzida pelo árbitro Maguelson Lima Barbosa, acompanhado pelos assistentes Márcia Bezerra Lopes Caetano e Lucas Costa Modesto.

Ficha Técnica

Data e Horário: 14/03/2025, às 21:30 (Horário de Brasília)

14/03/2025, às 21:30 (Horário de Brasília) Local: Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO)

Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO) Árbitro: Maguelson Lima Barbosa (DF)

Maguelson Lima Barbosa (DF) Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Lucas Costa Modesto (DF)

Vila Nova (Escalação):

Halls; Igor Inocêncio, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva.

Técnico: Rafael Lacerda

Rio Branco-VN (Escalação):

Pezão; Betão, Ruan, Roberto e Berriel; Dênis Pedra, Renato, Canário e Marcudinho; Major e Patrick.

Técnico: Leomir Constâncio

Conclusão

Com a classificação em jogo e uma premiação milionária em disputa, o confronto entre Vila Nova e Rio Branco-VN promete ser um espetáculo à parte na Copa do Brasil 2025. Enquanto o Vila busca consolidar seu favoritismo, o Rio Branco-VN tenta surpreender novamente e avançar na competição. Os torcedores goianos podem esperar uma noite de muita emoção no Serra Dourada!

Análise de Dados

