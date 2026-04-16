Ações de prevenção às arboviroses chegam em mais 15 bairros – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As visitas dos agentes aos imóveis fazem parte da estratégia SVS na Rua. Foto: Edu Kapps/SMS

Nesta semana, mais 15 bairros das zonas Norte, Sul, Sudoeste e Oeste do Rio recebem ações de prevenção às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e de controle vetorial, como parte da estratégia SVS na Rua. As atividades serão feitas entre os dias 15 e 16/4.

A programação começa nesta quarta-feira (15/4) na Cidade de Deus, Curicica, Rio das Pedras e Inhoaíba. Na quinta-feira (16/4), será a vez dos bairros Laranjeiras, Rio Comprido, Tijuca, Penha, Inhaúma, Anchieta, Colégio, Itanhangá, Santa Cruz, Sepetiba e Paciência. Em Santa Teresa, as equipes seguem intensificando ações de cuidado contra arboviroses na região.

Em 2026, até o dia 4 de abril, 2.870.965 vistorias foram realizadas em imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti e 424.721 depósitos que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados ou eliminados. Em 2025, foram realizadas 12.297.072 visitas a imóveis e 1.684.674 recipientes foram tratados ou eliminados.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio também realiza ações educativas e de mobilização social para orientar a população sobre as medidas para a prevenção de arboviroses urbanas, visando despertar a responsabilidade sanitária individual e coletiva. Quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central 1746.